„Parcă tot în jos o ia” Avertisment pentru starul lui FCSB, după o nouă accidentare serioasă: „Trebuie să înțeleagă, dar nu-i arde”

Octavian Popescu (22 de ani), unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale, trece printr-un nou moment complicat al carierei.

Jucătorul lui FCSB s-a accidentat din nou. O întindere a ligamentelor îl ține departe de teren.

Este a treia accidentare gravă pentru Popescu în decursul a 12 luni, după perioadele de indisponibilitate de la începutul și mijlocul sezonului trecut.

Panduru îl avertizează pe Octavian Popescu, după o nouă accidentare serioasă

În sezonul 2024-2025, Tavi Popescu a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 25 de meciuri jucate.

„E accidentat, nu-mi place mie când au probleme (n.r. - jucătorii în general) să vorbesc despre ei. Când le spun câte ceva, să înțeleagă ceva, trebuie să joace, să vadă altfel lucrurile. Acum e supărat, accidentat, nu-i arde nici lui şi nici mie de nimic în momentul ăsta.

Am spus acum ceva timp, trebuie să se gândească la viitorul lui, pentru că parcă tot în jos o ia în ultimul timp. Dacă el crede că e ok şi că talentul rămâne pentru totdeauna, e ok... Dar eu zic că ar face bine să bage puţine materiale şi să iasă puţin în evidenţă, pentru că are calitate. Până la sfârşitul lui august e o problemă – două luni de zile, cum e accidentarea, ce fel este”, a spus Panduru, conform orangesport.ro.

Vezi şi cu accidentările… tu, recuperarea, nu o faci cum trebuie, din ce am înţeles noi. N-ai folosit cum trebuie la picior ce ai avut, ai recidivat. Adică au fost nişte probleme în perioada asta care au aparţinut şi de tine. Puteai face şi tu mai mult în situaţia asta. E complicat, e greu pentru el… talent, talent, dar... vom vedea ce va face. Basarab Panduru

După ce va reveni, Octavian Popescu, folosit în special ca extremă stângă, se va lupta pentru un loc de titular cu jucători precum Dennis Politic (25 de ani, transferat recent de la Dinamo), David Miculescu (24), Andrei Gheorghiță (22) și italianul Juri Cisotti (32).

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu

Popescu nu mai este eligibil pentru regula Under 21, ceea ce ar putea limita și mai mult șansele sale de a evolua constant după revenire.

În total, atacantul roș-albaștrilor are 185 de meciuri jucate, 25 de goluri și 23 de pase decisive pentru FCSB.

VIDEO. Cele două goluri marcate de Octavian Popescu în FCSB - Dinamo 3-1

