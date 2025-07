U Craiova - U Cluj 2-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre eșecul din Bănie, după ce în minutul 87 conducea cu 1-0.

Primul gol al partidei a venit în minutul 32, când Miguel Silva a înscris cu capul, după un corner executat de Fabry. Oltenii au reușit să revină prin „dubla” lui Al-Hamlawi.

U Craiova - U Cluj 2-1 . Sabău: „Fără fundași e foarte greu”

„Cred că au fost 60-65 de minute destul de bune. Am fost organizați, jucători care au fost implicați și din punct de vedere tactic. Echipa bine așezată, am avut chiar și posesie, situații bune de contraatac. După care, din minutul 60, plus schimbările care au fost și la pauză...

Suntem, totuși, o echipă de play-off. N-ai cum să joci fără fundași centrali. Dacă vrem performanță, vrem un alt nivel, fără fundași centrali e foarte, foarte greu.

Au fost jucători, ați văzut și voi. N-are rost să nominalizez, că nu ăsta e obiectivul. Dar au fost jucători care, efectiv, n-au avut acea stare de spirit

Sigur, ești dezamăgit ca antrenor, sunt multe lucruri care nu-ți convin. Vrei altceva. Toți suntem plătiți, toți suntem respectați la clubul ăsta și aș vrea să nu fie doar câțiva care să sufere.

Aș vrea mai mulți să fie implicați și să pună pasiune pentru meseria asta”, a declarat Sabău, la Prima Sport.

Tehnicianul celor de la U Cluj a vorbit și despre cum formația sa a ratat transferul lui Marius Ștefănescu.

„Mi l-aș fi dorit. Probabil a fost destul de târziu... Atunci când există concurență, e foarte greu să faci față tu, U Cluj.

Probabil că astfel de investiții trebuiau făcute în urmă cu o lună, cu două. Probabil că aveam șansa să fi cumpărat jucători. Acum e foarte greu, pentru că jucătorii caută, din punct de vedere financiar, să stea foarte bine. Au mai multe variante, sunt multe probleme la echipe”.

Apoi, Sabău a abordat și problemele din defensivă, unde echipa se confruntă cu o situație delicată, având la dispoziție un singur fundaș central de meserie.

N-am fundaș central. Am un singur fundaș, Cristea, care avea și cartonaș, dar avea și o problemă medicală. Risca să facă ruptură musculară și aveam nevoie de el joi (n.r. - Cu Ararat-Armenia). Nu e nimeni vinovat, eu sunt vinovat. Pentru că trebuia să gestionez perioada de transferuri mult mai bine. Și atunci, toată răspunderea... eu mă simt vinovat că n-am știut cum să pun problema și cum să mă impun, ca să facem ce trebuie să facem pentru echipa asta Ioan Ovidiu Sabău

