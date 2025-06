Astăzi, lotul campioanei din stagiul din Olanda a fost completat cu jucătorii de la echipele naționale. Singurul absent, Octavian Popescu

Jucătorul care a fost la Euro U21 a suferit o accidentare gravă și va fi scos din circuit cel puțin până în a doua jumătate a lunii august

Prima lovitură serioasă pe care FCSB o primește în perspectiva startului noului sezon 2025-2026. E vorba despre un fotbalist care s-a accidentat și care nu va fi disponibil cel puțin în primele 6 săptămâni ale sezonului.

E vorba despre Octavian Popescu. El trebuia să se alăture astăzi lotului roș-albaștrilor din cantonamentul din Olanda, unde au ajuns ceilalți jucători care au fost la echipele naționale.

Nu a mai făcut deplasarea, ci a fost lăsat acasă, pentru că accidentarea e una extrem de serioasă și oricum nu-i permite să se poată pregăti.

El a suferit o întindere a ligamentelor, motiv pentru care e nevoit să se oprească din a face efort susținut. Va avea nevoie de repaus o perioadă, după care să reia ședințe ușoare doar la sală, într-o primă fază.

Va rata pregătirea de vară și e scos din calcule cel puțin 6 săptămâni. Ceea ce înseamnă că cel puțin până la jumătatea lunii august nu va putea să joace.

Un fotbalist din Liga 1 care a avut ceva la fel în sezonul trecut a fost Anzor Mekvabișvili, de la U Craiova, care a revenit pe teren, după ce a suferit o întindere a ligamentelor, abia după 10 săptămâni.

În prima lună și jumătate a sezonului, FCSB va disputa meciuri non stop cu frecvență de unul la 3-4 zile, în 3 competiții: Supercupa, Champions League, Liga 1.

5 iulie: FCSB - CFR (Supercupa)

9 iulie: FCSB - Inter D’Escaldes

12 iulie: Liga 1, etapa 1

15 iulie: Inter D’Escaldes - FCSB

19 iulie: Liga 1, etapa 2

23 iulie: TNS / Shkendija - FCSB

26 iulie: Liga 1, etapa 3

29 iulie: FCSB - TNS / Shkendija

2 august: Liga 1, etapa 4

5-6 august: turul 3 UCL/UEL

9 august: Liga 1, etapa 5

12-13 august: turuș 3 UCL/UEL

16 august: Liga 1, etapa 6

Octavian Popescu a avut probleme din cauza accidentărilor și pe parcursul sezonului trecut. A ratat peste 60% din meciurile oficiale ale campioanei din această cauză. A bifat doar 25 de apariții. Mai întâi a lipsit în startul lui 2024-2025, până la jumătatea lui august. Apoi, s-a rupt iarăși în noiembrie și a stat pe margine până în martie.

5 goluri a produs Tavi Popescu în tot sezonul trecut: a marcat de 4 ori și a oferit un assist

Octavian Popescu (22 de ani) a suferit accidentarea de acum, întindere la ligamente, la echipa națională U21, cu care a participat la Campionatul European din Slovacia. A bifat 160 de minute și a jucat în toate cele 3 jocuri. În ultimul, cu Slovacia, a fost titular, dar a fost înlocuit la pauză.

Pe poziția pe care joacă el, FCSB are variante. În primul rând e nou venitul Dennis Politic, dar ca atacant lateral stânga poate evolua și Juri Cisotti, care a dat randament excelent când a fost folosit acolo. În plus, tot pe stânga, FCSB îi mai are pe Gheorghiță și Stoian, ultimul fiind și eligibil pentru regula U21.

Cum ar putea arăta FCSB în startul noului sezon, în Europa

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti (Politic) - Bîrligea (Alibec)

