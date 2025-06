Csikszereda, solicitare politică  Nou-promovata a cerut LPF să joace acasă în etapa a 3-a. Motivul e un eveniment cu conotații politice

Csikszereda va evolua în premieră în Liga 1 de fotbal a României. A promovat la finalul sezonului trecut, iar pentru țintarul pe care LPF îl va realiza miercuri după prânz, clubul harghitean a făcut următoarea solicitare:

“Vă rugăm să ne programați să evoluăm pe teren propriu în etapa a 3-a. Avem un eveniment local și ne dorim să-l onorăm prin meciul din Liga 1, dar care să fie e stadionul nostru”.

Evenimentul la care face trimitere Csikszereda e ediția din acest an a Universității de Vară și a Taberei Studențești de la Băile Tușnad.

Va fi cea de-a 34-a ediție și e un eveniment dedicat etnicilor maghiari, fiind organizat de Fundația Pro Minoritate din Ungaria, de Consiliul Tineretului Maghiar din România, dar și de Primăria din Băile Tușnad și de alte autorități din Harghita.

Evenimentul va lua startul luni, 22 iulie și se va încheia la finalul acelei săptămâni. În weekend-ul 27-28 iulie se va disputa etapa a 3-a din Liga 1, în care Csikszereda dorește să joace la Miercurea Ciuc.

30 de kilometri

despart Băile Tușnad, unde are loc an de an Tabăra de Vară “Tusvanyos” și Miercurea Ciuc, unde își dispută meciurile de acasă Csikszereda