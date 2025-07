U CRAIOVA - U CLUJ 2-1. Mirel Rădoi (44 de ani) spune că atacantul Assad Al-Hamlawi (24 de ani) îi amintește de un fost coechipier: „E foarte greu de marcat”.

Antrenorul grupării din Bănie a vorbit despre conflictul său cu patronul Mihai Rotaru: „O reacție exagerată”.

Universitatea Craiova are șapte puncte după primele trei etape din Liga 1. A fost aproape de înfrângere cu U Cluj, însă a revenit în ultimele minute.

U CRAIOVA - U CLUJ 2-1 . Mirel Rădoi: „ Al-Hamlawi îmi amintește de Cyril Thereau”

„Nu știu dacă am găsit golgheterul, dar e un jucător foarte important, de asta am și așteptat atâta timp după el.

Are calități, e un atacant care, în momentul în care l-am primit și l-am analizat, mi-a amintit de un fost coleg, Cyril Thereau, are ceva din acel profil.

E un profil care e greu de marcat în orice situație unu la unu, e foarte greu de marcat în careu, are finalizare, are forță, poate să intre în combinație, să sperăm că va continua tot așa”, a spus Rădoi la Digi Sport.

Pentru câteva momente, Universitatea Craiova a avut 12 jucători pe teren: „Am înțeles că acea tabelă nu a înregistrat și numărul lui Stevanovic” .

Mirel Rădoi, despre conflictul cu Mihai Rotaru: „O reacție exagerată”

După înfrângerea cu FK Sarajevo din Bosnia, Rădoi a fost deranjat de declarațiile făcute de patronul Mihai Rotaru, însă spune că spiritele s-au calmat.

„Într-adevăr, a fost acea declarație a mea după meci, imediat a doua zi am avut o discuție cu patronul, am înțeles ceea ce trebuie să fac de acum încolo.

A fost o reacție exagerată, dânsul nu făcuse tocmai o analiză la televizor, eu, fără să văd declarația, am crezut că a făcut lucrul acesta.

Am înțeles ceea ce e de făcut pe viitor. De acum încolo, oricine va mai comenta, îmi văd de treaba mea, nu facem altceva decât să creăm polemică și polemica asta se creează de fiecare dată în jurul echipei și n-ar trebui să înceapă de la mine.

Toată lumea are nevoie de liniște, la fotbal e mai greu, doar că dacă ea nu este, nu trebuie să înceapă o furtună de la mine!”, a spus Rădoi.

E declarația dânsului, el știe cel mai bine. Văd că acum face și analize după meci. Eu spun ce mi-ați spus dumneavoastră. Nu știu ce a spus, acum aud. Mirel Rădoi, după 1-2 cu FK Sarajevo

Mirel Rădoi a explicat cum a câștigat meciul cu U Cluj

Tehnicianul a făcut o analiză amănunțită asupra jocului de pe „Ion Oblemenco”.

„Am început partida puțin mai greu, am avut o posesie mult prea lentă și ne-am încăpățânat să încercăm să găsim spațiu în zona centrală, unde nu aveam cum, că deja aveau superioritate acolo cu rombul acela 4 contra 3.

Pe lângă posesia lentă și exagerarea cu mingile în zona centrală, și când am făcut schimbarea de direcție s-a făcut prin intermediari și n-am făcut altceva decât să le dăm timp, să balanseze, în loc să o facem direct.

Am încercat la pauză să reglăm anumite lucruri. Nici în prima repriză, exceptând acel gol venit din fază fixă, au mai fost două centrări și un șut, în rest n-au avut mari situații încât să fim în panica în care am fost în anumite momente.

După aceea, lucrurile s-au schimbat, chiar și la 1-0 am avut speranțe, m-am gândit că dacă o să continuăm să jucăm așa și nu reușim să înscriem gol, înseamnă că e una din zilele în care faci orice și nu ai noroc.

Am modificat sistemul, le-am zis că chiar dacă jucăm 5, să construim în 4, dar am terminat în 4-4-2, în romb, cum au început ei jocul.

Ne-a avantajat, dar nu numai pe noi, orice echipă din fotbalul românesc, când se schimbă dinamica jocului, foarte puțini jucători au bagajul ăsta tactic foarte bine pus la punct și e greu să nu surprinzi adversarul.

Probabil că și de aici am găsit mai ușor zonele laterale, deși am aglomerat zona centrală tocmai pentru a încerca, am văzut o stare de oboseală la cei de la U Cluj.

Am încercat să ducem situațiile noastre ofensive unu contra unu, cu presiune pe cei doi fundași centrali cu cei doi atacanți. Ne-a ieșit, până la urmă am fost inspirat, să sperăm că voi fi și joi”, a explicat Rădoi.

De ce are nevoie Universitatea Craiova pentru a trece de FK Sarajevo

Joi, de la ora 20:30, gruparea din Bănie va primi vizita celor de la FK Sarajevo în turul 2 preliminar din Conference League. În prima manșă, echipa bosniacă s-a impus cu 2-1.

„În primul rând, avem nevoie de o refacere foarte bună, și astăzi am avut ceva probleme de ordin fizic, dar ne așteptam cumva, asta a fost situația jucătorilor.

Și cred că avem nevoie și de puțină șansă. Sunt sigur că și publicul va fi la fel de prezent și numeros ca în seara asta.

S-a văzut, în momentul în care au avut în prima repriză câteva nemulțumiri, după aceea, imediat cum au început să scandeze, imediat, chiar dacă târziu, a venit și victoria.

Cred că avem nevoie de ei, noi nu facem altceva decât să încercăm ca jucătorii și echipa să joace pentru ei”, a concluzionat Rădoi.

