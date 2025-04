Blănuță, la Rapid?   Basarab Panduru  crede că atacantul s-ar potrivi în Giulești: „La FCSB și CFR nu are cum”

Basarab Panduru (54 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre situația lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la U Cluj.

Jucătorul originar din Republica Moldova a marcat unicul gol în victoria „șepcilor roșii” din derby-ul Clujului, 1-0, cu CFR Cluj.

Atacantul împrumutat de la FC U Craiova 1948 a fost dorit în iarnă atât de FCSB, cât și de Rapid, însă Adrian Mititelu nu a fost dispus să-l cedeze pe o sumă mai mică de 4 milioane de euro.

Panduru a afirmat că Blănuță ar fi o opțiune bună în atacul giuleștenilor începând din sezonul viitor.

De asemenea, fostul mare mijlocaș este convins că atacantul nu s-ar integra la FCSB sau CFR Cluj, având în vedere concurența pe care ar avea-o pe post cu Daniel Bîrligea (24 de ani), respectiv Louis Munteanu (22 de ani).

Basarab Panduru: „ L-aș vedea pe Blănuță la Rapid. La FCSB și CFR nu are cum”

„Unde să se ducă Blănuță? La CFR, dacă rămâne Louis Munteanu, nu are cum. La FCSB, dacă rămâne Bîrligea, nu are cum.

Să zicem că se întoarce la Craiova și vrea să-l vândă cu două milioane, de exemplu. U Cluj are 2 milioane? Nu, deci îi scoatem din cărți.

Crezi că s-ar duce Blănuță la FCSB? S-ar duce și el undeva unde să joace. El poate să plece în străinătate și de la Rapid, și de peste tot. La Rapid parcă l-ai vedea. Ar putea să se bată cu toată lumea de acolo.

Rapid nu are atacant. Peste Bîrligea și Louis nu se duce că poate nu joacă acolo. Mă duc undeva unde să joc meci de meci.

Mă duc la Rapid să joc meci de meci pentru că mă pot bate cu Koljic și cine mai e pe acolo. El e om de concurență ca să piardă un an și fie rezerva cuiva? Nu văd rostul ăsta” a declarat Basarab Panduru la Prima Sport

1.300.000 de euro este cota lui Vladislav Blănuță, potrivit transfermarkt.ro

Vladislav Blănuță nu vrea la FCSB

Într-un interviu acordat în exclusitvitate pentru GOLAZO.ro, în luna ianuarie a acestui an, Vladislav Blănuță a dezvăluit motivele pentru care nu și-ar dori să ajungă la FCSB.

„Am avut motivele mele, secrete, să refuz FCSB. Nu le voi dezvălui. Nu mi-a fost teamă. La momentul acela nu am simțit nevoia de o schimbare. Sunt tânăr, nu contează. Sunt mulți tineri maturi la vârsta lor. Maturitatea nu se ia după vârstă, ci după deciziile pe care le luăm pe moment sau obiectivele pe viitor.

Nu mi-a fost teamă de nimeni. Așa a fost situația, așa am vrut eu. Posibil ca unii jucători să-și dorească la alte echipe, dar eu, sincer, am avut și am alte obiective decât FCSB.

Eu n-am dat nicio declarație, că nu sunt pregătit. Iau în calcul doar părerea mea și pe cea a apropiaților care îmi vor binele și care sunt gata mereu să-mi dea un sfat.

Ce spun unii, alții, nu am timp să ascult. Eu respect pe toată lumea, doar că nu iau în calcul FCSB”, declara Blănuță

11 goluri și 3 pase decisive a reușit Blănuță în acest sezon pentru U Cluj în toate competițiile