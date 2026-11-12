Update:  baza sportivă Cireșarii  VIDEO+FOTO. Noi imagini, realizate cu drona, care surprind starea actuală a complexului +24 foto
Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută
Special

Update: baza sportivă Cireșarii VIDEO+FOTO. Noi imagini, realizate cu drona, care surprind starea actuală a complexului

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 20:49
  • În articolul precedent (link aici), GOLAZO.ro a ilustrat eronat situația bazei Cireșarii folosind în principal imagini cu terenul de rugby al Clubului Grivița, cunoscut și sub denumirea de Stadionul Parcul Copilului.
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Deși se află în imediata vecinătate a complexului Cireșarii, terenul de rugby nu mai face parte de ani buni din patrimoniul bazei sportive administrate de stat. Acesta a fost privatizat, fiind legat de patrimoniul societății care a preluat fostele Ateliere CFR Grivița.

Prin urmare cele două baze sportive, deși situate în aceeași zonă a Capitalei, au situații juridice și administrative diferite.

GOLAZO.ro își asumă eroarea de ilustrare și face această rectificare pentru a delimita corect cele două proprietăți.

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Imagini noi de la Cireșarii: terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută

Noua vizită a reporterilor GOLAZO.ro confirmă însă problemele de infrastructură semnalate în materialul inițial.

Imaginile aeriene surprind un complex sportiv cu un potențial uriaș, dar cu numeroase semne de degradare.

Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (24 imagini)

Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Baza Sportivă Cireșarii, terenuri degradate, tribune ruginite și vegetație crescută (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Terenul principal de fotbal, cu gazon natural, prezintă suprafețe întinse în care iarba este rară, porțiuni decolorate și zone cu vegetație crescută neuniform.

Marcajele sunt greu de distins, iar în spatele uneia dintre porți se observă vegetația care a avansat până aproape de gard.

În imediata apropiere se află două suprafețe multifuncționale, amenajate pentru baschet și tenis, cu un covor roșiatic vizibil îmbătrânit, pete întunecate și porțiuni deteriorate.

Pe alocuri, vegetația pătrunde în apropierea suprafețelor de joc.

Imaginile surprind și o mică tribună cu trei rânduri de scaune roșii, amplasată între terenul de fotbal și cele multifuncționale.

În vecinătatea acesteia se află un element decorativ ce pare ar fi un dovleac uriaș, de mari dimensiuni, puternic degradat, cu vopseaua exfoliată.

În alte zone ale complexului pot fi observate alei îmbătrânite, garduri metalice și resturi de lemn provenite din tăieri de copaci lăsate de izbeliște.

E adevărat că nu toate suprafețele arată la fel. Un teren sintetic de dimensiuni reduse, cu marcaje albe vizibile, pare într-o stare considerabil mai bună decât terenul principal.

Problema de fond rămâne: o bază sportivă care așteaptă intervenții

Dincolo de eroarea privind imaginile publicate inițial, situația bazei Cireșarii rămâne una care ridică semne de întrebare și probleme.

Un complex sportiv amplasat într-o zonă importantă a Bucureștiului, cu terenuri de fotbal, baschet și tenis și cu spații verzi generoase, continuă să prezinte probleme evidente de întreținere, în timp ce proiectele de modernizare anunțate de-a lungul timpului nu s-au concretizat.

GOLAZO.ro prezintă acum imagini exclusiv din baza Cireșarii, pentru a reflecta corect starea infrastructurii sportive și pentru a elimina confuzia cu terenul de rugby Grivița, aflat în proprietate privată.

Redacția regretă eroarea de ilustrare din materialul anterior.

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