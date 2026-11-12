„Vrem trofeul! N-ar fi nicio surpriză” Trei dintre jucătorii „Generației celor 21” visează să scrie istorie pentru România

Jucătorii naționalei României U17 nu se mulțumesc doar cu participarea la Campionatul Mondial și nici nu se tem de adversarii pe care îi vor întâlni în Qata r.

r. Trei dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei U17, Tudor Coșa, Darius Tripon și Rareș Silitră, au transmis un mesaj plin de încredere înaintea turneului final .

. Cei trei subliniază o idee clară. România merge la Mondial cu gândul la trofeu!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Au doar 17 ani, dar vorbesc cu o încredere pe care rareori o întâlnești în fotbalul românesc. Nu invocă diferențele de valoare, nu caută scuze și nici nu consideră că simpla calificare la Campionatul Mondial reprezintă îndeplinirea obiectivului.

Din contră, cei trei tineri internaționali visează la finala competiției și chiar la câștigarea trofeului. O mentalitate pe care selecționerul Mircea Diaconescu încearcă să o imprime unei generații despre care speră că va rămâne în istorie drept „Generația celor 21”.

Tudor Coșa: „ Ne-am propus din primul minut să jucăm finala Mondialului!”

Tudor Coșa (17 ani), portarul Universității Cluj care evoluează în Liga 2 la Poli Timișoara, este unul dintre fotbaliștii cu experiență la nivel de seniori din lotul României.

Cel mai tânăr portar care a debutat în Liga 1 nu se lasă însă impresionat de realizările individuale. Pentru el, adevărata provocare este ceea ce urmează în Qatar.

„Sunt emoții, este presiune, dar nu e ceva nou. Toți jucăm la un nivel bun și suntem obișnuiți. Doar trebuie să le gestionăm cum trebuie.

Cu ideea calificării la Mondiale am plecat. Noi ne-am propus din primul minut să jucăm finala de Mondial, să jucăm pe stadionul mare. Obiectivul nostru e să jucăm finala! Facem totul să ajungem acolo”, a declarat Coșa.

Portarul tricolorilor spune că experiența acumulată în fotbalul mare reprezintă doar începutul unui drum și insistă asupra mentalității de învingători din vestiar.

„Faptul că sunt cel mai tânăr portar debutant în Liga 1 e doar o împlinire, dar îmi doresc o carieră. Acest aspect e o mulțumire pe termen scurt.

Vorbim evident cu colegii care joacă în străinătate, dar să știți că toți băieții de aici au o mentalitate foarte bună, de învingători. Creștem împreună! Nu sunt diferențe!”.

Coșa a descris și momentul pe care îl așteaptă cel mai mult: debutul la Campionatul Mondial, când emoțiile vor lăsa loc fotbalului.

„Nu stăm să ne gândim la ce urmează, ci doar la primul meci. E foarte important să intrăm bine în turneu. Aștept primul meci, cântăm imnul, apoi se duc emoțiile, dăm drumul la artă, facem ceea ce ne place.

Am mare încredere în acești băieți de aur, vom fi generația celor 21, cum zice mister!”

Darius Tripon: „Nu ne sperie nimeni și nimic! N-ar fi o surpriză să câștigăm Mondialul”

Darius Tripon (17 ani), mijlocașul Farului Constanța, merge chiar mai departe.

Fotbalistul care poate evolua atât în centrul liniei mediane, cât și în partea dreaptă, vorbește deschis despre câștigarea Campionatului Mondial.

„Am visat la acest Mondial. E o grupă ca oricare alta. Am jucat cu toate forțele Europei, suntem pregătiți. Nu ne sperie nimeni și nimic! N-ar fi nicio surpriză să câștigăm, țintim trofeul!”

Tripon consideră că expunerea de la turneul final nu trebuie să reprezinte o povară pentru tinerii internaționali, ci o oportunitate de a demonstra că pot face față fotbalului de cel mai înalt nivel.

„Nu va fi nicio presiune că ne urmărește toată lumea. Pentru asta jucăm fotbal, când vom fi mari tribunele vor fi pline”.

Mijlocașul Farului are și un obiectiv extrem de ambițios pentru viitorul acestei generații: depășirea performanțelor obținute de Generația de Aur.

„Vrem să întrecem performanța Generației de Aur în viitor. Cel mai important lucru învățat de la selecționer e să nu facem niciun pas în spate”

Rareș Silitră: „Generația asta poate ridica fotbalul românesc! Mi-am propus patru goluri la Mondial”

Rareș Silitră (17 ani), atacantul Borussiei Mönchengladbach, este un alt fotbalist care privește fără complexe spre turneul final.

Format într-un mediu competitiv în Germania, tânărul atacant consideră că România are o generație capabilă să schimbe viitorul fotbalului românesc.

„De ce să nu fim noi cei 21? Vrem să performăm în continuare. Atingerea trofeului e un vis care poate fi împlinit.

Am fost foarte motivat cu Portugalia, m-am bucurat că am marcat de două ori. Generația asta poate ridica fotbalul românesc, simt și cred asta!”

Silitră și-a stabilit inclusiv o țintă individuală pentru competiția din Qatar: patru goluri.

„Mi-am propus 4 goluri la acest Campionat Mondial. Vreau ca oamenii să fie mândri de noi indiferent de ce facem. Toți trebuie să știe că am dat totul!”

Atacantul a vorbit și despre diferențele dintre pregătirea fotbaliștilor din România și Germania, considerând că experiența din Bundesliga îi oferă un plus de mentalitate.

„Cred că mentalitatea din Germania e mai dură decât cea din România, cumva te formează altfel”.

Programul României la Campionatul Mondial U17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic - ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 8)

Mexic - ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 8) Marți, 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela - ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 9)

Venezuela - ROMÂNIA, Aspire Zone (Teren 9) Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00: ROMÂNIA - Camerun, Aspire Zone (Teren 8)

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis, Spania), Yanis Croitor (Standard Liege, Belgia)

Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis, Spania), Yanis Croitor (Standard Liege, Belgia) Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), Daniele Paul (AS Roma, Italia), Ayan Anghel (CS Dinamo București), Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania), Deian Geană (Progresul Spartac), Lorand Bencze (Puskas Akademia, Ungaria)

Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), Daniele Paul (AS Roma, Italia), Ayan Anghel (CS Dinamo București), Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania), Deian Geană (Progresul Spartac), Lorand Bencze (Puskas Akademia, Ungaria) Mijlocași: Daniel Motîntău (Universitatea Craiova), Ioan Precup (Villarreal, Spania), Denys-Ioan Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța)

Daniel Motîntău (Universitatea Craiova), Ioan Precup (Villarreal, Spania), Denys-Ioan Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța) Atacanți: Răzvan Marincean (Farul Constanța), Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitra (Borussia Mönchengladbach, Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport