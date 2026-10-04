„Nu sunt aici să apăr un 0-6!” Bogdan Lobonț, discurs puternic după eșecul României: „Trebuie să ai memorie pentru lecţie şi amnezie pentru traumă”

Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al României, a sărit în apărarea jucătorilor naționalei după eșecul usturător suferit în fața Poloniei, scor 0-6, în Liga Națiunilor.

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Naționala pregătită de Gică Hagi nu a avut nicio șansă la Varșovia, iar „tricolorii” au fost aspru criticați pentru prestația lor mult sub așteptări.

Bogdan Lobonț îi apără pe „tricolori”: „Rezultatul nu îi defineşte pe ei ca persoane”

„Ştiti foarte bine că întreaga mea carieră am fost portar, nu sunt aici să apăr un 0-6. Ce vreau să apăr este ideea că jucătorii de la echipa naţională nu se definesc după meciul de aseară (n.r. - de vineri). Asta vreau să apăr şi o apăr până la capăt.

Rezultatul nu îi defineşte pe ei ca persoane. Şi pentru portar, dar şi în fotbal, trebuie să ai memorie pentru lecţie şi amnezie pentru traumă. Acest 0-6 nu defineşte cu absolut nimic ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc”, a declarat Bogdan Lobonț, conform primasport.ro.

E dificil, nu e confortabil să fii în pielea lui Gică Hagi în aceste momente. Dar, sunt sigur că va reuşi să-şi găsească energia şi gândurile ca să meargă mai departe. Bogdan Lobonț, fostul portar al naționalei României

Bogdan Lobonț a continuat și a întărit ideea că jucătorii naționalei nu trebuie criticați pentru rezultatul umilitor înregistrat la Varșovia.

„Oricum, Otto (Hindrich) nu trebuie judecat pentru rezultatul de pe tabelă, dacă e să analizăm meciul (n.r. - cu Polonia), trebuie să-l analizăm strict fotbalistic.

Pentru că este o diferenţă între a analiza ceea ce se întâmplă pe teren şi a-i pune la zid pe jucători şi a trage linie. Realitatea e cea care este, nu cea care vrem noi să fie.

La câtă încredere şi optimism are Gică Hagi, el este primul care transmite acest optimism, la fel de bine trebuie să o facem şi noi, toţi românii, să urmăm această direcţie. Gică a vorbit de un întreg proces”, a mai adăugat Lobonț.

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Pentru România urmează meciul cu Suedia de luni, 5 octombrie, de pe Arena Națională. Pentru acest duel, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, care este accidentat.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1. În prima confruntare din Liga Națiunilor, „tricolorii” au fost învinși de Suedia cu scorul de 1-2, în deplasare.

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