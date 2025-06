Momente de panică la EURO U21 Selecționerul Cehiei U20, dus de urgență la spital! S-a prăbușit,  din senin, în tribune la meciul cu Germania

Meciul Cehia U21 - Germania U21, 2-4, de la Campionatul European U21, din Slovacia, disputat duminică, a fost marcat de un moment de panică.

Pavel Šustr (50 de ani), selecționerul al naționalei U20 a Cehiei, s-a prăbușit în tribunele stadionului din Dunajska Streda.

Paramedicii au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor, iar Šustr și-a recăpătat cunoștiința.

Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la spital, unde s-a constatat că starea de leșin a selecționerului nu a fost provocată de un atac de cord.

Momente de panică în timpul meciului Cehia - Germania, de la EURO U21

Pavel Šustr a oferit detalii despre starea sa de sănătate și i-a liniștit pe cei din jur afirmând că este în afara oricărui pericol.

„În prima repriză, am început să simt greață. Am avut bufeuri. Am crezut că nu va fi nimic grav, așa că m-am dus să mă clătesc puțin pe față, dar treptat s-a agravat până la punctul în care mi-am pierdut cunoștința.

Mi-au luat EKG-ul, mi-au luat sânge și mi-au făcut un control. Au descoperit că aveam tensiune arterială scăzută, mi-au administrat o perfuzie și au avut grijă de mine. Am terminat de urmărit meciul la televizor, în sălile din interiorul stadionului.

După meci, m-au dus la hotel și totul a fost bine”, a spus Pavel Šustr, potrivit publicației Spravy.

Acesta a respins orice zvon apărut pe internet cu privire la un atac de cord: „Nu este adevărat.”

Pavel Šustr: „Eram dezhidratat”

După cum a dezvăluit pentru Televiziunea Slovacă, situația nu era atât de gravă pe cât părea la prima vedere.

„Stresul de la meci este mai mult asupra antrenorilor principali, eu am o altă poziție, așa că nu a jucat niciun rol. Am mers de dimineață. Am fost la antrenament, apoi am urmărit duelul de la Nitra și apoi am mers la meciul nostru.

Era soare, am băut puțină apă și eram deshidratat. Am discutat cu medicii, acesta a fost probabil principalul motiv”, a adăugat fostul antrenor al FK Senica, afirmând că luni nu a mai avut niciun regim de odihnă

După înfrângerea în fața Germaniei, Cehia nu mai are nicio șansă la calificarea în fazele superioare ale Campionatul European U21, din Slovacia.

Se află pe ultimul loc al grupei B, cu 0 puncte, după primele două meciuri.

În aceeași situație se află și selecționata antrenată de Daniel Pancu, care a pierdut atât cu Italia 0-1, cât și cu Spania, 1-2.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 6 2. Italia 6 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România 2-1| Slovacia – Italia 0-1

2-1| Slovacia – Italia 0-1 Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

