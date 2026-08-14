CFR a depus cererea de insolvență Decizia vine la o zi după eliminarea din Conference League

CFR Cluj a solicitat deschiderea procedurii de insolvență, la doar o zi după eliminarea din Conference League.

Ardelenii au părăsit cupele europene după „dubla” cu Tromso, pierdută cu 1-7 la general, după 0-5 în tur și 1-2 în retur.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dacă procedura de insolvență ar fi fost deschisă mai devreme, CFR Cluj nu ar mai fi putut participa în cupele europene până nu își rezolva situația financiară și nu îndeplinea din nou criteriile de licențiere.

CFR Cluj a solicitat intrarea în insolvență

Cererea pentru deschiderea procedurii a fost depusă pe 14 august la Tribunalul Cluj, potrivit gsp.ro.

Sursele GOLAZO.ro confirmă că RTZ, compania lui Răzvan Zăvăleanu, este implicată în demersul privind intrarea CFR-ului în insolvență

Răzvan Zăvăleanu, prin RTZ & Partners SPRL, Filiala București, a contribuit recent la ieșirea lui Dinamo București din insolvență.

25,5 milioane de euro reprezentau datoriile totale ale CFR Cluj la finalul anului 2025

Deși Ioan Varga a exclus de fiecare dată varianta insolvenței, problemele tot mai accentuate par să-l fi făcut să se răzgândească. CFR s-a mai confruntat și în perioada 2015-2017 cu insolvența.

Problemele financiare nu au fost rezolvate, iar situația s-a complicat în acest sezon. CFR Cluj s-a despărțit de mai mulți jucători și oameni din conducere, unii dintre ei plecând fără să își primească toți banii.

Eliminarea din Conference League a însemnat și ratarea unor venituri importante care ar fi putut ajuta clubul.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după meciul tur cu Tromso (0-5)

CFR Cluj a evitat insolvența la limită în ultimele luni

În aprilie, CFR Cluj risca să piardă eșalonarea datoriei către ANAF dacă nu achita aproximativ 600.000 de euro.

În acest caz, clubul ar fi trebuit să plătească integral datoria de 3,8 milioane de euro și se putea ajunge la popriri pe conturi și, ulterior, la insolvență.

În această vară, CFR a avut inclusiv un litigiu cu Napoca Sport SRL, societate deținută de Zăvăleanu, care solicitase deschiderea insolvenței pentru o datorie.

Clubul a achitat atunci peste 50.000 de euro și a evitat procedura.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport