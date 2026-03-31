Zi decisivă pentru licența UEFA Patronul CFR-ului a anunțat că și-a achitat toate restanțele: „Nu ne jucăm cu monitorizarea UEFA"
Ioan Varga
Zi decisivă pentru licența UEFA Patronul CFR-ului a anunțat că și-a achitat toate restanțele: „Nu ne jucăm cu monitorizarea UEFA”

Publicat: 31.03.2026, ora 13:40
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 13:40
  • Ioan Varga (67 de ani), patronul echipei CFR Cluj, a declarat că formația ardeleană își va achita toate restanțele înainte de termenul-limită impus pentru licența UEFA.
  • CFR Cluj traversează o formă foarte bună în campionat, fiind la doar 3 puncte de lider, însă clubul ar trece prin multiple probleme de ordin financiar.

Patronul Ioan Varga a fost nevoit să achite mai multe datorii care ar fi pus echipa în pericol în ultimii ani, iar acum se confruntă din nou cu probleme financiare.

Patronul CFR-ului a anunțat că și-a achitat toate restanțele: „Nu ne jucăm cu monitorizarea UEFA”

Astăzi, CFR Cluj trebuie să demonstreze în fața UEFA că și-a achitat restanțele, pentru a putea obține licența necesară participării în sezonul viitor al cupelor europene.

„Nu ne jucăm cu subiectul despre monitorizare, așa că în cursul zilei de azi facem toate plățile aferente. Am trimis toți banii. Nu e cazul să ne poarte nimeni de grijă. CFR e în continuare un club serios și solid”, a declarat Varga, potrivit gsp.ro.

Varga a declarat că a fost rezolvată inclusiv situația lui Louis Munteanu, jucător care notificase clubul în legătură cu neplata unei sume de 250.000 de euro.

Dacă spun că venim la zi, asta înseamnă că am rezolvat deja și situația cu Munteanu. Ioan Varga

Șeful de la CFR Cluj a respins ideea că echipa ar avea trei luni de restanțe salariale:

„Pe 25 martie se împliniseră doar două luni de restanțe către echipă. Nici vorbă să se fi strâns trei luni, așa cum am văzut că s-a scris recent.

Vedeți ce vremuri trăim, astfel încât nu cred că e ceva ieșit din comun acest flux.

CFR e un club fruntaș la salarizare și condiții. Plătim în fiecare lună în jur de 800.000 de euro doar pe contracte”, a mai spus patronul formației clujene.

Ioan Varga a vorbit și despre litigiul apărut cu Clever Media Network, compania controlată de Adrian Tomșa, pe fondul suspiciunilor că o tranzacție dintre cele două părți ar fi reprezentat, în realitate, o formă indirectă de sprijin pentru club.

„Am rezolvat amiabil această problemă. Acolo nu s-au îndeplinit anumite criterii de contract, care nu depindeau de mine, iar dânșii nu mai aveau posibilitatea să dezvolte proiectul propus.

Am returnat banii. Suntem clujeni amândoi, și eu, și domnul Tomșa, nu se punea problema să nu ne înțelegem”, a mai spus Varga.

750.000 de euro
ar fi plătit Clever Media Network ca avans într-o afacere imobiliară legată de un teren din Florești, însă compania a cerut ulterior banii înapoi, invocând neîndeplinirea unor clauze din contract. Suma ar fi ajuns direct în conturile CFR Cluj și ar fi fost folosită pentru plata unor datorii către echipă

Clever Media Network este compania care deține posturile Prima Sport, una dintre televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.

Patronul clujenilor a vorbit și despre posibilitatea ca Marius Bilașco să plece la Rapid, unde este vehiculat pentru postul de director sportiv.

N-am discutat nimic despre această posibilitate, dar, la nevoie, CFR are pregătite mai multe variante. Există o listă mai lungă, cu soluții și din afara clubului, și din interior. CFR nu stă într-un singur om Ioan Varga

Echipa pregătită de Daniel Pancu se află pe locul 4, cu 30 de puncte, și se pregătește pentru duelul cu liderul Universitatea Craiova, formație care are 33 de puncte, la egalitate cu U Cluj.

Partida este programată pe 6 aprilie, de la ora 20:30, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

