Stadionul lui Chernomorets Odesa a fost lovit în urma unui atac rusesc, în cadrul războiului din Ucraina.

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Clubul din Odesa a revenit în prima ligă ucraineană la finalul sezonului trecut, însă a apucat să joace un singur meci pe teren propriu în startul noii stagiuni.

Arena din Odesa, avariată în urma unui atac al Rusiei

Stadionul s-a ales cu mai multe pagube serioase în zona acoperișului, dar și în cele dedicate spectatorilor, iar meciul dintre Chernomorets și Kolos, programat sâmbătă, a fost amânat.

„Astăzi, în cursul zilei, stadionul Chernomorets a fost atacat de inamic. Arena a suferit avarii grave, iar terenul de fotbal este acoperit de resturi.

Prin urmare, conform deciziei conducerii Ligii de Fotbal a Ucrainei, meciul din etapa a 2-a a campionatului, Chornomorets – Kolos (Kovalivka), care urma să aibă loc pe 8 august la Odesa, a fost amânat.

Data și ora de începere a meciului vor fi stabilite ulterior de conducerea UPL. Nu vă grăbiți să returnați biletele, acestea rămân valabile. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, este mesajul transmis de club, pe site-ul oficial.

Stadionul din Odesa este unul dintre cele mai mari din Ucraina, cu o capacitate de 34.164 de locuri.

În 2014, stadionul celor de la Șahtior Donețk a trecut printr-o situație similară. Echipa era condusă pe atunci de Mircea Lucescu.

Donbas Arena a fost afectată de bombardamente într-un război izbucnit între ucraineni și separatiștii pro-ruși, în regiunile Donețk și Lugansk.

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