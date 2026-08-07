Nuno Campos (51 de ani) a prefațat partida cu FC Voluntari și a vorbit despre situația medicală a atacanților Mamoudou Karamoko și George Pușcaș.

Dinamo - Voluntari se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul portughez a lămurit absența lui Karamoko și motivul pentru care a evoluat doar 22 de minute în prima etapă, 0-1 cu Petrolul.

Nuno Campos: „Dacă nu l-am putut avea fără restricţii la antrenamente, nu am putut să joc cu el”

După informațiile legate de faptul că atacantul francez nu ar mai intra în planurile sale, Campos a lămurit exact cum stau lucrurile.

„Trebuie să înţelegem un lucru, Karamoko a jucat câteva minute cu Petrolul. S-a antrenat fără restricţii până pe 21 iulie. După această dată, nu s-a mai antrenat în program normal. A avut probleme musculare de un fel sau altul. Asta înseamnă că după 21 iulie eu nu l-am mai avut pe Karamoko la sută la sută la antrenamente.

Dacă nu l-am putut avea fără restricţii la antrenamente, nu am putut să joc cu el. Este imposibil să foloseşti un jucător care are probleme. Cu toţii încercăm să găsim soluţia pentru a-l aduce pe Karamoko într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa.

Nu pot să zic nimic altceva din moment ce nu am jucătorul la antrenamente. Vreau să îl am la sută la sută pentru a ajuta echipa, pe el şi pe ceilalţi”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă, potrivit fanatik.ro.

Tehnicianul a vorbit apoi și despre absența lui Pușcaș:

„Este un profesionist desăvârşit. El şi departamentul medical fac tot ce este posibil pentru a-l pune pe picioare. Avem nevoie de toţi jucătorii.

Trebuie să respectăm protocolul pentru a putea avea toţi jucătorii într-o formă fizică bună. Încercăm să fim siguri că nu vom avea probleme în viitor”.

În urmă cu câteva zile, Andrei Nicolescu a confirmat că George Pușcaș va semna prelungirea contractului cu Dinamo.

FOTO. Dinamo - U Craiova 5-1 , ultimul meci pe teren propriu jucat de „câini”

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