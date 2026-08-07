„Este imposibil să-l folosești” Nuno Campos, noi explicații în privința absenței lui Karamoko: „Trebuie să înțelegem” + Situația lui Pușcaș +55 foto
Mamoudou Karamoko
Superliga

„Este imposibil să-l folosești” Nuno Campos, noi explicații în privința absenței lui Karamoko: „Trebuie să înțelegem” + Situația lui Pușcaș

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 21:48
  • Nuno Campos (51 de ani) a prefațat partida cu FC Voluntari și a vorbit despre situația medicală a atacanților Mamoudou Karamoko și George Pușcaș.
  • Dinamo - Voluntari se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul portughez a lămurit absența lui Karamoko și motivul pentru care a evoluat doar 22 de minute în prima etapă, 0-1 cu Petrolul.

Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Citește și
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Citește mai mult
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”

Nuno Campos: „Dacă nu l-am putut avea fără restricţii la antrenamente, nu am putut să joc cu el

După informațiile legate de faptul că atacantul francez nu ar mai intra în planurile sale, Campos a lămurit exact cum stau lucrurile.

„Trebuie să înţelegem un lucru, Karamoko a jucat câteva minute cu Petrolul. S-a antrenat fără restricţii până pe 21 iulie. După această dată, nu s-a mai antrenat în program normal. A avut probleme musculare de un fel sau altul. Asta înseamnă că după 21 iulie eu nu l-am mai avut pe Karamoko la sută la sută la antrenamente.

Dacă nu l-am putut avea fără restricţii la antrenamente, nu am putut să joc cu el. Este imposibil să foloseşti un jucător care are probleme. Cu toţii încercăm să găsim soluţia pentru a-l aduce pe Karamoko într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa.

Nu pot să zic nimic altceva din moment ce nu am jucătorul la antrenamente. Vreau să îl am la sută la sută pentru a ajuta echipa, pe el şi pe ceilalţi”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă, potrivit fanatik.ro.

Tehnicianul a vorbit apoi și despre absența lui Pușcaș:

„Este un profesionist desăvârşit. El şi departamentul medical fac tot ce este posibil pentru a-l pune pe picioare. Avem nevoie de toţi jucătorii.

Trebuie să respectăm protocolul pentru a putea avea toţi jucătorii într-o formă fizică bună. Încercăm să fim siguri că nu vom avea probleme în viitor”.

În urmă cu câteva zile, Andrei Nicolescu a confirmat că George Pușcaș va semna prelungirea contractului cu Dinamo.

FOTO. Dinamo - U Craiova 5-1, ultimul meci pe teren propriu jucat de „câini”

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cine este Aron Gabor Eroul Revoluției Maghiare de la 1848, invocat de patronul lui Sepsi după suspendarea lui Cosmin Matei
Superliga
20:24
Cine este Aron Gabor Eroul Revoluției Maghiare de la 1848, invocat de patronul lui Sepsi după suspendarea lui Cosmin Matei
Citește mai mult
Cine este Aron Gabor Eroul Revoluției Maghiare de la 1848, invocat de patronul lui Sepsi după suspendarea lui Cosmin Matei
„Îl arunc în aer pe Messi!”  Documente FBI de la Mondial » Mesaje șocante, Cristiano Ronaldo, hărțuit + un arbitru a primit peste 6.000 de amenințări
Campionatul Mondial
20:14
„Îl arunc în aer pe Messi!” Documente FBI de la Mondial » Mesaje șocante, Cristiano Ronaldo, hărțuit + un arbitru a primit peste 6.000 de amenințări
Citește mai mult
„Îl arunc în aer pe Messi!”  Documente FBI de la Mondial » Mesaje șocante, Cristiano Ronaldo, hărțuit + un arbitru a primit peste 6.000 de amenințări

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office
dinamo bucuresti fc voluntari george puscas Mamoudou Karamoko nuno campos
Știrile zilei din sport
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Superliga
10:20
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
Citește mai mult
„Cel care închide ochii este complice” Gelu Duminică cere măsuri drastice după episoadele rasiste din Liga 1: „Fug de responsabilitate”
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Superliga
07.08
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Citește mai mult
„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Campionate
07.08
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși! FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Citește mai mult
Arenă din Ucraina, bombardată de ruși!  FOTO: Stadionul unui club important, avariat serios în urma ultimelor atacuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:44
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
14:14
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”
15:35
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
„Lăsăm vestiarul aşa cum l-am găsit” Gestul făcut de Cetatea Suceava după victoria de la Târgu Mureș + Reacția FRF
14:21
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Oprița și-a pierdut cumpătul A țipat la propriii suporteri în timpul partidei Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea: „Doi am, lăsați-mă în pace”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Baschet
07.08
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Citește mai mult
Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Conference League
07.08
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Citește mai mult
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Superliga
07.08
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
Citește mai mult
Varga nu a iertat nimic la CFR! Folha nu pleacă singur! Primii 3 jucători dați afară + urmează insolvența?
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 10 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share