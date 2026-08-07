Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”
Carmen Tocală (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Baschet

Explicațiile fenomenului Tulcea Carmen Tocală, interviu pentru GOLAZO.ro dintr-o Danubius Arena neîncăpătoare: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 20:33
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 20:45
  • Campionatul European U18 feminin de la Tulcea a produs una dintre imaginile surprinzătoare ale baschetului juvenil european: meciuri consecutive ale României disputate cu tribunele pline. 
  • România a învins Bulgaria, 69-51, și s-a calificat în semifinalele Eurobasket B U18, unde va da peste învingătoarea dintre Grecia și Lituania.
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Aproape 5.000 de oameni au transformat noua Danubius Arena imaginea unei competiții la care oficialii internaționali consideră, de regulă, că și câteva sute de spectatori reprezintă o asistență bună.

Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
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Carmen Tocală: „Echipa trage, publicul vine după ea! Am promovat și Delta Dunării”

Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, a vorbit cu GOLAZO.ro despre fenomenul creat la Tulcea, legătura dintre naționala U18 și public, impactul noii săli asupra comunității, dar și despre imaginile care i-au surprins pe oficialii FIBA.

Doamnă președinte, cum explicați ceea ce se întâmplă la Tulcea zilele acestea? Vorbim despre o sală plină la meciurile unei naționale U18 de baschet.

Și noi suntem foarte uimiți, dar atunci când am ales Tulcea știam că va exista emulație. Este un oraș al baschetului și al voleiului.

Pe de altă parte, cred că am uimit lumea cu o sală arhiplină la meciurile de juniori, iar asta înseamnă foarte mult nu doar pentru sport, ci și pentru comunitate.

Sportul înseamnă educație și reguli stricte, iar lumea a venit să susțină România. Acești aproape 5.000 de oameni cântă imnul României.

Oficialii federației internaționale spuneau că, dacă la un astfel de turneu sunt 400-500 de oameni în sală la meciurile țării gazdă, este deja foarte bine. Aici sunt aproape 5.000. Cum explicați această emulație?

A existat o perioadă de absență, pentru că vechea sală a fost demolată, astfel că este evident că exista o așteptare foarte mare.

Pe de altă parte fetele noastre au fost peste tot. Au fost în magazine, pe faleză, au discutat cu oamenii și au împărțit stegulețe. Sunt niște persoane foarte plăcute și formează o echipă veselă. Au fost și în Deltă, s-au bucurat de tot ceea ce există aici.

Echipa trage și vine și publicul după ea. Fetele cântă pe stradă, oriunde merg împart flyere. La unul dintre meciuri au fost chiar depășite puțin de emoțiile create de această atmosferă.

Cum poate influența baschetul românesc tot ceea ce se întâmplă acum la Tulcea?

Contează foarte mult atunci când politicul, în cazul de față Consiliul Județean, își dorește să facă lucruri pentru comunitatea care îl alege. Noi ne dorim ca, după ce plecăm de aici, mii de copii să vină să facă sport, să joace baschet. Dacă vor alege acest sport, vom avea naționale puternice. Eu sunt jucătoare de baschet, nu ne-a luat nimeni licența!

Dacă acești copii vin să facă sport, societatea noastră va fi mai sănătoasă, mai puternică și mai bine recunoscută.

Ceea ce se întâmplă aici reprezintă și o promovare a Deltei Dunării. Am mers cu vapoarele împreună cu arbitrii și au fost uimiți, pentru că avem o minunăție care nu este exploatată suficient.

Mie nu mi s-a întâmplat, în aproape 40 de ani de management și de activitate ca jucătoare, să văd echipe plecând undeva cu vaporul. Nici măcar pe Sena! Aici toată lumea este preocupată de competiție, dar în zilele libere au preferat să plece și să descopere Delta. Natura își spune cuvântul.

Într-un colț al sălii sunt acei oameni din Filipine cu steagurile României, iar la fiecare meci întreaga arenă cântă imnul. Ce înseamnă asemenea imagini pentru România?

Înseamnă că suntem cetățeni ai acestei țări. Cei de astăzi vor fi și cei de mâine. Înseamnă că vom avea o Românie puternică și ne dorim să construim asta și prin sport. Suntem toți, într-o singură suflare, România!

Dincolo de atmosferă, au venit și rezultatele. Cum le explicați?

Rezultatele vin din pregătire. Am început acest proiect în septembrie 2021. La început au fost 144 de jucătoare, apoi au rămas 36, iar în ultima perioadă lotul a ajuns la 14.

Joacă în Liga Națională, iar de anul viitor vor activa în LNBF, cu contracte. Trebuie să ne gândim foarte serios la ceea ce se întâmplă, pentru că aceste fete creează modele acum, aici, la Tulcea.

Avem și juniorii care sunt la Oradea și care, la rândul lor, sunt pregătiți de trei ani. Și ei au rolul de a deveni modele.

Noi am fost dintotdeauna o națiune puternică în sport, cu rezultate importante. Baschetul este puțin diferit, însă vă dau un exemplu. Am fost într-o dimineață să văd arena împreună cu secretarul FIBA, iar la ora 8:00 o fată și un băiat de 14 ani veneau să joace baschet. Nu era nimic organizat.

Aseară, când am plecat, veneau alți oameni să joace. Am văzut și 30 de filipinezi care au venit să joace baschet. Iată că sportul unește. Nu contează cine ești, se vede că suntem toți împreună.

Ce mesaj transmite baschetul românesc prin tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Tulcea?

România este o țară puternică, iar cetățenii își doresc să fie împreună. Și aici suntem împreună. Sunt convinsă că puterea noastră este dată de public. Absolut convinsă! Am avut momente de cădere în care publicul, al șaselea jucător, ne-a ridicat.

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