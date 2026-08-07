Campionatele Europene de Natație de la Paris Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici + Ce post TV transmite competiția
Înot

Campionatele Europene de Natație de la Paris Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici + Ce post TV transmite competiția

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 18:59
  • Parisul devine, în perioada 7-16 august, capitala natației europene, odată cu desfășurarea celei de-a 38-a ediții a Campionatelor Europene de Natație.
  • Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici, în rândurile de mai jos.
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Ediția din 2026 are o semnificație aparte, marcând 100 de ani de la primul Campionat European, organizat în 1926, la Budapesta.

Peste 1.000 de sportivi din 52 de țări vor lupta pentru medalii, iar România merge în capitala Franței cu o delegație care își propune să confirme rezultatele excelente din ultimii ani.

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„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris

Campionatele Europene de Natație de la Paris

David Popovici, cvadruplu campion european și campion mondial la 100 și 200 de metri liber, are șansa de a reuși o performanță fără precedent: dacă va câștiga din nou ambele probe, va deveni primul sportiv din istoria Campionatelor Europene care realizează trei „duble” consecutive la 100 și 200 de metri liber, după succesele de la Roma 2022 și Belgrad 2024.

Pentru prima dată în istoria Europenelor, țara noastră va avea reprezentanți în toate probele individuale masculine de înot, iar speranțe la medalii există și în concursurile de sărituri în apă și high diving.

Programul complet al sportivilor români și zilele în care concurează David Popovici

7 august (joi) - High diving, platforma 20 m, ora 17:00 – Rundele 1 și 2

În concurs intră doi dintre cei mai valoroși săritori ai lumii:

  • Constantin Popovici
  • Cătălin Preda

8 august (vineri)

High diving, platforma 20 m, ora 17:00 - Rundele 3 și 4

Constantin Popovici, campion mondial în 2023 și campion european în 2022, și Cătălin Preda, vicecampion mondial și european, vor încerca să aducă României primele medalii ale competiției.

10 august (duminică)

Debutează întrecerile de înot. Începând din această zi și până pe 16 august, seriile se desfășoară dimineața, iar semifinalele și finalele au loc în sesiunea de seară.

11 august (marți). David Popovici intră în concurs

100 m liber

  • 11 august – serii, dimineața
  • 11 august – semifinale, seara
  • 12 august – FINALA, seara

200 m liber

  • 13 august – serii, dimineața
  • 13 august – semifinale, seara
  • 14 august – FINALA, seara

La Paris vom avea un lot de 11 înotători, iar pentru prima dată în istoria competiției, sportivii români vor lua startul în toate probele individuale masculine:

  • David Popovici – 100 m și 200 m liber
  • Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras
  • Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture
  • Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture
  • Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber
  • Robert Badea – 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt
  • Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt
  • Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt
  • Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber
  • Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate
  • Tudor Iordache – 50 m, 100 m și 200 m spate

În probele clasice de sărituri în apă vor evolua și:

  • Alexandru Avasiloae
  • Amelie Foerster
  • Ioana Cârcu
  • Nazanin Ellahi

Unde pot fi urmărite Campionatele Europene de natație de la Paris

Competiția va fi transmisă în direct la TVR 1 și TVR Sport.

Programul transmisiunilor:

  • Seriile: de la ora 10:30
  • Sesiunile de seară: de la 19:30 la TVR Sport și de la 20:00 la TVR 1, în funcție de programul fiecărei zile.

În total, la Paris vor avea loc 47 de probe de înot (22 masculine, 22 feminine și trei ștafete mixte), într-o ediție aniversară în care România speră să își consolideze statutul de una dintre forțele natației europene.

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