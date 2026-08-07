„Îl arunc în aer pe Messi!”  Documente FBI de la Mondial » Mesaje șocante, Cristiano Ronaldo, hărțuit + un arbitru a primit peste 6.000 de amenințări

În culisele Campionatului Mondial 2026 s-a desfășurat o amplă operațiune de securitate coordonată de FBI, iar documente interne ale International Police Cooperation Center (IPCC) scot la iveală amploarea amenințărilor cu care s-au confruntat jucători, arbitri și oficiali.

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Potrivit documentelor, Lionel Messi (39 de ani) a fost fotbalistul vizat de cele mai grave amenințări, în timp ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost cel mai hărțuit de fani și persoane care au încercat să ajungă în apropierea sa.

Amenințări cu bombă la adresa lui Lionel Messi: „Îl arunc în aer!”

Cea mai serioasă alertă a fost înregistrată înaintea meciului Argentina - Iordania 3-1, disputat la Dallas.

Un bărbat a sunat la aeroportul din oraș și a susținut că el și alte două persoane urmau să ajungă la stadion înarmați cu bombe artizanale și o pușcă semiautomată AR-15, amenințând că vor ataca atât polițiștii, cât și jucătorii celor două echipe.

Conform raportului, Messi era menționat în mod special ca țintă , scrie publicația spaniolă Sport.

Un alt incident a avut loc înaintea partidei Argentina – Egipt 3-2, când un utilizator al rețelei X a scris că urmează să intre pe stadionul din Atlanta și să detoneze explozibili asupra starului argentinian.

Sunt pe cale să intru în stadionul din Atlanta și să-l arunc în aer pe Messi cu patru bombe legate de corp. Amenințarea primită la adresa lui Messi

În timpul meciului, autoritățile au primit și un apel care anunța existența a trei bombe amplasate în coșurile de gunoi din arenă. Specialiști pirotehniști și echipe canine au verificat imediat stadionul.

Cristiano Ronaldo, hărțuit inclusiv la hotel

În cazul lui Cristiano Ronaldo, principalele probleme au fost legate de hărțuire.

Un bărbat a fost reținut la Houston după ce încerca să afle detalii despre hotelul în care era cazată naționala Portugaliei.

Ulterior, un alt fan a fost arestat la Toronto după ce a încercat să intre în lift alături de Ronaldo, explicând polițiștilor că voia doar un selfie.

Alte incidente similare au fost raportate și la Miami, precum și în timpul unui meci, când un spectator a pătruns pe teren purtând un tricou cu numele portughezului.

Val de amenințări și pentru arbitri la CM 2026

Unul dintre cele mai grave cazuri i-a avut în centru pe arbitrul francez François Letexier și pe asistentul VAR Willy Delajod, după partida Argentina – Egipt 3-2.

Conform documentelor IPCC, Letexier a primit peste 6.000 de mesaje de amenințare pe WhatsApp, majoritatea provenind din Egipt.

Situația a devenit atât de tensionată încât autoritățile franceze au fost nevoite să asigure protecție suplimentară pentru familiile celor doi arbitri și pentru locuințele lor, după ce adresele acestora au fost distribuite pe rețelele sociale.

Fotbaliști amenințați după greșelile din meciuri

Rapoartele menționează și numeroase cazuri în care jucătorii au devenit ținte după prestațiile din timpul meciurilor.

Norvegianul Alexander Sorloth și soția sa au primit amenințări cu moartea după o ocazie ratată de jucător, iar columbianul Jaminton Campaz a fost amenințat după ce a ratat un penalty, situație care l-a împiedicat să se întoarcă acasă împreună cu restul delegației.

De asemenea, fundașul francez Lucas Digne a fost vizat de amenințări după penalty-ul comis în meciul cu Spania, iar Kylian Mbappé a fost ținta unor insulte cu tentă xenofobă.

În Paraguay, imagini cu un manechin reprezentându-l pe atacantul francez incendiat au circulat pe rețelele sociale.

Dispozitiv de securitate fără precedent la CM 2026

FBI a coordonat IPCC, un centru internațional în care au colaborat reprezentanți ai forțelor de ordine din 46 dintre cele 48 de țări participante.

Potrivit Reuters, competiția a reprezentat una dintre cele mai complexe misiuni de securitate din istoria agenției americane, fiind mobilizate inclusiv echipe SWAT, experți în dezamorsarea bombelor și specialiști în combaterea amenințărilor cu drone.

În paralel, FIFA a anunțat că sistemul său de monitorizare a rețelelor sociale a identificat peste 7 milioane de postări și comentarii abuzive la adresa jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor pe durata turneului, iar peste 1.000 de amenințări au fost transmise autorităților competente pentru investigații.

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