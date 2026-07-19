Tensiuni înainte de finala CM 2026 Guvernatorul statului New Jersey se opune planului FIFA de 10 mil. €: „Sunt banii din taxele locuitorilor” +13 foto
Campionatul Mondial

Tensiuni înainte de finala CM 2026 Guvernatorul statului New Jersey se opune planului FIFA de 10 mil. €: „Sunt banii din taxele locuitorilor”

alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 18:32
  • Ultima zi de la CM 2026 vine cu noi tensiuni, de data aceasta între Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey și FIFA. Miza? Gazonul de pe MetLife Stadium, gazda finalei Mondialului.
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Mai sunt doar câteva ore până când Mondialul din această vară se va încheia, însă în New Jersey a izbucnit un conflict între autorități și FIFA.

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Guvernatorul statului New Jersey se opune planului FIFA de 10 mil. €: „Sunt banii din taxele locuitorilor”

Forul internațional a început să vândă deja bucăți din gazonul de pe MetLife Stadium, arena care va găzdui marea finală. Și oferă 4 variante, fiecare disponibilă în doar 2.026 de bucăți:

  • Foundation Edition - 390 euro: primești bucata din gazon într-un cub de rășină, o cutie specială și un USB stick cu autentificarea;
  • Stadium Edition - 775 euro: primești o cutie diferită, mai mare, și, în plus, un bilet auriu de la finală și un certificat de autenticitate;
  • Legacy Edition - 1.035 euro: un upgrade la cutie, plus o mini versiune a balonului folosit la finală în ediție limitată aurie;
  • Hero Edition - 2.585 euro: cea mai specială cutie, din lemn și metal, o bucată mai mare de gazon, plus o mini Cupă Mondială din cristal.
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Galerie foto (13 imagini)

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În total, vânzările ar genera venituri de 9.694.410 euro! Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey, a aflat însă de planul FIFA și se opune.

The Athletic susține că, prin intermediul purtătorului de cuvânt, aceasta a transmis că „New Jersey a plătit milioane de dolari pentru a acoperi costurile gazonului de pe MetLife Stadium, așa că beneficiile ar trebui să meargă către plătitorii de taxe”.

Deși Sherrill este membră a partidului Democrat, inclusiv reprezentanții Republicanilor o susțin în acest caz. Mike Inganamort, reprezentant al partidului rival a avut un discurs mult mai dur:

„FIFA trebuie să ia mâna de pe pământul nostru, la propriu! Plătitorii de taxe din New Jersey au investit 13 milioane de dolari la MetLife Stadium, inclusiv pentru înlocuirea terenului artificial cu cel natural. Stadionul este proprietatea statului. FIFA nu poate vinde gazonul fără autorizație!”.

Replica FIFA a venit rapid. Forul internațional susține că doar o mică parte din gazon va fi vândute și că doar o parte din bani va ajunge la ei.

„Vânzarea gazonului este o inițiativă a orașului gazdă și nu e o sursă de venit pentru FIFA, cum s-a raportat eronat. FIFA primește o sumă mică, mai puțin de 5%, pentru că i se folosește imaginea, dar cea mai mare parte a sumei va merge către Comitetul de Organizare din New York/New Jersey.

În plus, doar o porțiune de aproximativ 5 metri pătrați din teren va fi folosită în acest program. Ideea că FIFA va avea venituri de 11 milioane de dolari de aici este categoric falsă”, a transmis FIFA, conform The Athletic.

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