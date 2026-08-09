FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă +7 foto
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Campionate

FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 10:22
  • FIFA a avertizat, sâmbătă noaptea, cu privire la existența unui „efort concertat și continuu” de a-l submina pe președintele Gianni Infantino (56 de ani).
  • Mesajul dur al forului mondial vine la scurt timp după ce Infantino a fost acuzat că ar fi avut o idilă cu o subalternă în perioada în care acesta era secretarul general UEFA.
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Declarația a fost făcută pe fondul unor tensiuni tot mai mari legate de modul în care Infantino conduce FIFA, în urma eșecului planului său de a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei părți din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor turnee organizate de FIFA.

Propunerea a stârnit critici furioase din partea UEFA, a numeroase federații naționale și unor înalți oficiali ai FIFA, a dus la solicitări pentru demisia lui Infantino și a determinat organizarea unei reuniuni de criză în Maroc în această săptămână, în cadrul căreia conducerea FIFA și-a reafirmat sprijinul pentru elvețian.

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FIFA reacționează după acuzațiile lansate la adresa lui Infantino

Este din ce în ce mai evident că există un efort concertat și continuu din partea unora de a submina FIFA și pe președintele acesteia. Cei care nu se bucură de sprijinul federațiilor membre ale FIFA nu ar trebui să încerce să obțină, prin acuzații, insinuări sau dezinformare, ceea ce nu pot obține prin procesele democratice consacrate ale FIFA.

Articolele recente au inclus afirmații nefondate și demonstrabil false cu privire la FIFA și la președintele acesteia. Speculațiile și insinuările nu ar trebui prezentate ca fapte, iar repetarea lor nu face ca o acuzație să devină adevărată.

Președintele FIFA și-a dedicat peste 30 de ani din viața sa profesională fotbalului european și mondial, contribuind la schimbări semnificative în acest sport și, în special, la extinderea accesului, a resurselor și a oportunităților în fotbalul mondial.

Schimbarea pune inevitabil la încercare interesele consacrate, dar dezacordul față de această schimbare nu poate justifica eforturile de a submina mandatul democratic al președintelui FIFA sau al instituției pe care a fost ales să o conducă.

FIFA salută analizele legitime. Însă aceste analize nu constituie un pretext pentru a denatura faptele, a amplifica acuzațiile nefondate sau a crea diversiuni menite să submineze progresul. În cazul în care relatările sunt inexacte sau înșelătoare, FIFA le va contesta direct și cu fermitate”, se arată în comunicatul publicat de forul mondial.

Declarația FIFA vine după ce The Telegraph a scris că, în perioada în care era secretar general al UEFA, Infantino ar fi avut o relație cu o angajată aflată pe o poziție inferioară în cadrul forului european.

Femeia ar fi fost ulterior promovată într-o funcție de conducere, iar după ce situația ar fi fost adusă în discuție, aceasta ar fi primit o sumă de șase cifre și finanțare pentru a urma un master în Administrarea Afacerilor.

Michel Platini, președintele UEFA în acel moment, l-ar fi confruntat pe Infantino cu privire la presupusa relație, iar femeia a părăsit organizația primind o compensație financiară substanțială.

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Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Purtător de cuvânt UEFA: „Putem confirma că persoanei în cauză i s-a acordat o indemnizație de plecare”

În urma acuzațiilor aduse lui Infantino, un purtător de cuvânt al UEFA a reacționat.

„Suntem la curent cu acuzațiile și putem confirma că persoanei în cauză i s-a acordat o indemnizație de plecare, precum și plata taxelor pentru un program de MBA la o școală de afaceri locală.

Plata a fost efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul respectiv pentru personalul care părăsea organizația.

Aceste reglementări ale UEFA au fost înăsprite începând cu anul 2016, iar actualul regulament al personalului – care se aplică tuturor angajaților UEFA, indiferent de nivel – reflectă standardele specifice unei organizații moderne și de prestigiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al forului european.

„Război civil” în fotbalul mondial

În urma unei ședințe de criză desfășurate miercuri în Maroc, FIFA și-a cerut scuze față de cele 211 de asociații membre pentru greșelile comise în gestionarea planului eșuat și și-a reafirmat sprijinul deplin pentru Infantino.

Acest scandal a aruncat o umbră asupra candidaturii lui Infantino pentru un al patrulea mandat în fruntea FIFA la Congresul din Maroc, care va avea loc în martie 2027. Până în momentul de față, elvețianul nu are niciun contracandidat.

UEFA a declarat că nu mai are încredere în Infantino, iar președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, i-a cerut vineri să demisioneze, afirmând că acesta nu mai beneficiază de încrederea instituțională necesară pentru a conduce FIFA.

Cu toate acestea, Infantino continuă să se bucure de un sprijin substanțial în rândul celor 211 de membri ai FIFA. Confederația Africană de Fotbal și-a anunțat susținerea unanimă pentru elvețian, în timp ce CONMEBOL a respins orice încercare de a-l destitui care să nu implice un vot al tuturor membrilor FIFA.

Și Federația de Fotbal din Mexic îl susține pe Infantino, deși CONCACAF, confederația regională din care face parte Mexic, a cerut o „evaluare cuprinzătoare” a președinției sale.

„FMF nu va recunoaște și nici nu va aproba niciun proces inițiat în afara acestui cadru instituțional”, a anunțat federația mexicană.

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