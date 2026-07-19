„Puteam face 8 schimbări la pauză” Didier Deschamps, nemulțumit după ultimul meci pe banca Franței: „M-am simțit puțin frustrat”

Franța - Anglia 4-6. Didier Deschamps (57 de ani) a făcut o analiză a eșecului din finala mică a Mondialului, care a reprezentat și ultima sa apariție pe banca naționalei.

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Selecționerul formației „Les Bleus” s-a declarat frustrat după prima repriză modestă făcută de echipa sa și a recunoscut valoarea adversarului din partida de la Miami.

Didier Deschamps: „Aș fi putut face 8 schimbări la pauză”

„Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul trei, dar, din păcate, acest lucru nu a fost posibil după prima repriză dezastruoasă. M-am simțit puțin frustrat.

Cu mândrie și determinare, aproape că am mutat un munte de netrecut. A doua repriză este mai reprezentativă pentru echipă, pentru ceea ce a fost capabilă să facă la acest Mondial: să joace un fotbal bun, să marcheze multe goluri, cu Kylian în frunte.

Dezamăgirea este semnificativă după acest meci pentru locul trei, dar am întâlnit o echipă mai bună”, a declarat Deschamps, potrivit lequipe.fr.

Cât despre declarațiile lui Adrien Rabiot, care a criticat dur atitudinea unora dintre colegii săi, Deschamps a transmis:

„Nu voi regla conturi astăzi. Jucătorii știu perfect. Nu voi arăta cu degetul. Cu toate acestea, le spun mereu: cu siguranță, așa cum a spus Kylian, au avut nevoie de timp să proceseze situația.

Dar a fost greșeala mea. Ar fi trebuit să fac alegeri diferite de la începutul meciului, se poate spune asta. Și poate lucrurile ar fi mers mai bine. Toată lumea este judecată în funcție de prestația sa.

Aș fi putut face 8 schimbări la pauză, dar am făcut deja destule (n.r. - patru). E bine că echipa a reacționat așa. Evident, unii jucători ar fi putut face mai bine. Le urez tot binele din lume”, a mai spus tehnicianul.

2012 este anul în care Deschamps era numit selecționer al Franței, alături de care a cucerit titlul mondial în 2018

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