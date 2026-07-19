Franța - Anglia, în finala mică a CM 2026. După ce naționala lui Thomas Tuchel a înscris golul de 2-0 în minutul 18, prin Ezri Konsa, Kylian Mbappe (27 de ani) a avut o reacție neașteptată.

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Kylian Mbappe a fost titular în meciul cu Anglia, în încercarea de a-l depăși pe Messi în clasamentul golgheterilor de la CM 2026. Ambii au înscris câte opt goluri până acum.

Kylian Mbappe, foarte relaxat

În minutul 18, Rice a executat un corner la marginea careului mic, Konsa a reușit să îi ia fața lui Rabiot și a trimis cu capul la colțul lung. Maignan n-a avut reacție. 2-0 pentru Anglia.

Imediat după ce Konsa a înscris, camerele TV l-au căutat pe Mbappe pentru a-i surprinde reacția. Iar francezul i-a luat prin surprindere pe toți. Deși naționala lui Deschamps era condusă cu două goluri, atacantul zâmbea și discuta cu coechipierii săi.

Nimeni n-a vrut să joace finala mică

La conferința de presă premergătoare meciului, Ibrahima Konate, fundașul lui Real Madrid, a vorbit despre duelul pentru bronz cu Anglia:

„Cred că au o echipă foarte bună. Au făcut un meci foarte bun cu Argentina. Nu ne-am fi dorit să jucăm meciul ăsta pentru locul 3, dar n-avem de ales. Așteptăm să vedem ce se întâmplă”.

Alan Shearer (55 de ani), fostul căpitan al britanicilor, crede că FIFA ar trebui să desființeze finala mică de la Campionatul Mondial.

„E un meci ridicol. FIFA susține că se gândește la binele jucătorilor. Dar îi obligă să meargă la Miami și să joace pe o căldură de 37-38 de grade pentru locul 3!

E o aberație. Jucătorii ar fi trebuit să fie în drum spre casă sau chiar acasă deja și în vacanță, nu să piardă 3-4 zile ca să joace un meci inutil, care există doar pentru bani.

Sunt oameni care zic că e important să termini pe locul 3 în lume. Nu, să vă explic, tot ce vor jucătorii acum este să meargă în vacanță și să scape de turneu. Au fost eliminați și nu vor privi în urmă peste 20 de ani ca să spună că sunt mândri că au terminat pe 3 sau 4. E o aberație pentru ambele echipe.

Știm cu toții despre ce e vorba cu acest meci din păcate și ar trebui desființat”, a spus Alan Shearer, conform Daily Mail.

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