Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul Ferrari, a fost implicat într-un incident care se putea transforma într-o tragedie, în timpul Marelui Premiu al Belgiei.

Britanicul a lovit accidental un mecanic în momentul în care ieșea dintr-un pit-stop.

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Incidentul s-a produs în timpul opririi la boxe a britanicului, în turul 23. Hamilton a primit semnalul verde pentru a pleca, însă unul dintre mecanici încă lucra la reglajul aripii față.

Lewis Hamilton a lovit un mecanic în timpul unui pit-stop

Monopostul l-a atins pe acesta, iar pilotul a întrebat imediat prin radio: „Este bine (n.r. - mecanicul)?”. Echipa a transmis imediat că nu a fost rănit.

Ulterior, Hamilton a vrut să știe dacă modificarea de set-up fusese finalizată înainte de plecarea sa, iar răspunsul primit a fost negativ. Britanicul s-a plâns apoi de echilibrul mașinii.

Incidentul va fi analizat după cursă de comisarii FIA, iar Hamilton riscă o penalizare. Site-ul oficial al Formulei 1 a anunțat că Hamilton era investigat pentru „unsafe release”.

Pentru septuplul campion mondial, incidentul a venit într-o cursă deja complicată.

Hamilton primise anterior o penalizare de cinci secunde după contactul din primul tur cu George Russell, în urma căruia pilotul Mercedes a fost nevoit să abandoneze.

Here's what happened to Russell on the opening lap 🎥



Contact between the Mercedes driver and Hamilton 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8W51zjlyg — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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