- Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul Ferrari, a fost implicat într-un incident care se putea transforma într-o tragedie, în timpul Marelui Premiu al Belgiei.
- Britanicul a lovit accidental un mecanic în momentul în care ieșea dintr-un pit-stop.
Incidentul s-a produs în timpul opririi la boxe a britanicului, în turul 23. Hamilton a primit semnalul verde pentru a pleca, însă unul dintre mecanici încă lucra la reglajul aripii față.
Lewis Hamilton a lovit un mecanic în timpul unui pit-stop
Monopostul l-a atins pe acesta, iar pilotul a întrebat imediat prin radio: „Este bine (n.r. - mecanicul)?”. Echipa a transmis imediat că nu a fost rănit.
Ulterior, Hamilton a vrut să știe dacă modificarea de set-up fusese finalizată înainte de plecarea sa, iar răspunsul primit a fost negativ. Britanicul s-a plâns apoi de echilibrul mașinii.
Galerie foto (23 imagini)
Incidentul va fi analizat după cursă de comisarii FIA, iar Hamilton riscă o penalizare. Site-ul oficial al Formulei 1 a anunțat că Hamilton era investigat pentru „unsafe release”.
Pentru septuplul campion mondial, incidentul a venit într-o cursă deja complicată.
Hamilton primise anterior o penalizare de cinci secunde după contactul din primul tur cu George Russell, în urma căruia pilotul Mercedes a fost nevoit să abandoneze.