Kopic, demis de Wieczysta Cracovia OFICIAL. Fostul antrenor al lui Dinamo, parcurs dezastruos în Polonia! Un român i-ar putea lua locul
Zeljko Kopic (49 de ani), tehnicianul care a resuscitat-o pe Dinamo după revenirea în Liga 1, a fost demis de la Wieczysta Cracovia, după eșecul cu Gornik Zabrze (1-2). Foto - Imago
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Kopic, demis de Wieczysta Cracovia OFICIAL. Fostul antrenor al lui Dinamo, parcurs dezastruos în Polonia! Un român i-ar putea lua locul

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 10:08
  • Zeljko Kopic (49 de ani), tehnicianul care a resuscitat-o pe Dinamo după revenirea în Liga 1, a fost demis de la Wieczysta Cracovia, după eșecul cu Gornik Zabrze (1-2).
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, l-ar putea înlocui pe banca ultimei clasate din Polonia.
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Croatul n-a reușit să repete parcursul spectaculos de la Dinamo și în Polonia și a fost demis rapid după seria de 5 eșecuri consecutive în campionat. Despărțirea a fost anunțată oficial de club după meci.

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Zeljko Kopic, demis de Wieczysta Cracovia

„Zeljko Kopic și-a încheiat activitatea în funcția de antrenor al primei echipe de la Wieczysta Cracovia. Ultimul meci sub comanda sa a fost cel cu Gornik Zabrze.

Antrenorul croat a condus echipa noastră în unsprezece meciuri: zece în campionat și unul în Cupa Poloniei. În acest timp, Wieczysta a obținut o victorie și a remizat de două ori.

Odată cu antrenorul Kopic, își încheie activitatea la club și secundul său, Florentin Petre, precum și analistul Cosmin Bujor. Mulțumim întregului staff pentru muncă și implicare și le urăm succes în continuarea carierei”, a transmis clubul într-un comunicat oficial.

Doar 5 puncte în 11 meciuri

Rezultatele lui Kopic din Polonia au fost departe de cele înregistrate la Dinamo. A rezistat doar 11 meciuri pe banca clubului din Cracovia, perioadă în care a strâns 5 puncte și a avut un golaveraj de 11-21.

Singurele rezultate pozitive au fost victoria cu Wisla Plock (3-0) și remizele cu Widzew Lodz (2-2) și Zaglebie (1-1). În rest, 7 înfrângeri în campionat, plus eliminarea rușinoasă din Cupa Poloniei, în fața lui Avia Swidnik (1-3), echipă din liga a treia aflată în zona retrogradării.

Wieczysta ocupă ultimul loc în prima ligă poloneză, cu doar 8 puncte după primele 14 runde.

Edi Iordănescu, printre variantele pentru înlocuire

La începutul săptămânii au apărut informații potrivit cărora Edi Iordănescu s-ar număra printre variantele pentru preluarea echipei din Cracovia, scrie Fanatik.

Iordănescu a mai antrenat în Polonia, pentru o scurtă perioadă: între iulie și octombrie 2025, la Legia Varșovia, unde a câștigat Supercupa Poloniei.

A reușit să-i ducă pe polonezi în faza ligii din Conference League, după ce a eliminat-o pe Hibernian, 2-1 și 3-3 după prelungiri. În grupa XXL, Legia a pierdut acasă cu Samsunspor, 0-1, apoi a învins-o pe Shakhtar, 2-1. Au ratat calificarea în primăvara europeană după plecarea lui Edi, adunând doar 3 puncte în ultimele 4 partide.

Wieczysta Cracovia, ascensiune incredibilă

Înființată în 1942, Wieczysta Krakow a petrecut cea mai mare parte a existenței în anonimatul eșaloanelor inferioare.

În urmă cu numai nouă ani, clubul se afla în liga a șaptea poloneză. Ascensiunea a devenit însă spectaculoasă în ultima perioadă: cinci promovări în șase ani au propulsat echipa până în primul eșalon.

Kopic a resuscitat-o pe Dinamo

Kopic a antrenat-o pe Dinamo între 2023 și 2026. În primul sezon, croatul a venit într-un moment delicat din istoria „câinilor”, care erau la un pas de o nouă retrogradare.

A salvat echipa in extremis, câștigând barajul cu Csikszereda, câștigat cu 2-0 la general.

În următoarele două stagiuni, Kopic i-a calificat pe „câini” în play-off. Dinamo a terminat mai întâi pe locul șase, apoi pe poziția a patra.

În această vară, Dinamo a fost la un pas de revenirea în Europa, fiind învinsă în finala barajului pentru Conference League de rivala FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Deși mai avea contract până în 2028, Kopic s-a despărțit de Dinamo în această vară, fiind înlocuit de Nuno Campos.

Înaintea experienței din România, Kopic le-a mai antrenat, printre altele, pe NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv.

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