Gâlcă, mesaj ferm   Antrenorul Universității Craiova, după  victoria cu Sepsi: „Mai multă personalitate!”

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SEPSI 2-1. Constantin Gâlcă (52 de ani) s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi din repriza secundă.

Denil Maldonado și Ștefan Baiaram au marcat pentru olteni, care au urcat provizoriu pe locul 4, cu 32 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SEPSI. Constantin Gâlcă: „Atitudinea din repriza a doua ne-a adus cele 3 puncte”

Tehnicianul oltenilor consideră că elevii săi s-au relaxat după ce au marcat primul gol, dar atitudinea din repriza secundă a făcut diferența.

„Era important să câștigăm astăzi. Am început foarte bine meciul, până am marcat. După a fost un alt meci. Am jucat fără control, golul pe care ni l-au dat a fost după o diagonală. Nici Maldonado, nici Mora nu s-au poziționat bine la faza golului primit.

Ne-a fost teamă să mai ținem de minge. Au venit multe pase greșite și toate au venit în centrul terenului, așa am primit golul. În repriza a doua am avut atitudine, am reușit să marcăm, chiar ne-am mai creat ocazii ca să facem 3-1” , a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

De asemenea, Gâlcă a vorbit și despre importanța meciurilor și le-a transmis un mesaj jucătorilor săi:

„Urmează meciul din Cupă, care pentru noi e important, trebuie mai multă personalitate în teren. E important şi meciul de la Buzău”.

Totodată, acesta a avut cuvinte de laudă pentru Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, cei care au colaborat la golul ce a adus 3 puncte în Bănie:

„Pe Bancu îl ştim, pune în dificultate adversarul, iar Baiaram atacă careul, are calităţi bune. E important să câştigăm şi cât mai multi jucători să fie la un nivel foarte bun.”

Este o victorie foarte importantă, am avut oscilații, dar cu această victorie sperăm să avem încredere. Sperăm să câștigăm în continuare și să urcăm. Clar, obiectivul clubului este să câștigăm Cupa sau campionatul Ștefan Baiaram, extremă stânga Universitatea Craiova