„Trebuie să spunem adevărul!” Cosmin Contra i-a pus la zid pe jucători după rușinea din Polonia: „Nu-i interesează! El mergea pe teren” +40 foto
Cosmin Contra
Superliga

„Trebuie să spunem adevărul!” Cosmin Contra i-a pus la zid pe jucători după rușinea din Polonia: „Nu-i interesează! El mergea pe teren”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 21:46
  • Cosmin Contra (50 de ani) a avut un discurs fără menajamente la adresa „tricolorilor”, după dezastrul cu Polonia, scor 0-6.
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Fostul selecționer nu scoate din calcul responsabilitatea lui Gică Hagi, însă a remarcat mai multe minusuri din partea anumitor jucători, susținând că aceștia nu dau totul pentru a îmbunătăți situația naționalei.

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Cosmin Contra: „Nu-i interesează cu cât pierdem sau de ce pierdem”

„Nu văd acest orgoliu, nu văd această dorință de a schimba lucrurile în bine. Chiar dacă nu mai avem talentele din generațiile precedente, cred că am demonstrat că jucând ca o echipă putem să ne calificăm la un Campionat European, putem să câștigăm cu 3-0 un meci cu Ucraina, care avea jucători extraordinari în momentul ăla, să facem față ca grup, ca echipă.

Dar ce am văzut eu în ultimele trei meciuri oficiale lasă de dorit, pentru că vedem niște jucători ai echipei naționale care intră pe teren, indiferent de numele pe care îl au și unde joacă și cum joacă, care parcă nu-i interesează cu cât pierdem sau de ce pierdem. Nu văd ambiție.

Ieri am rămas în 10 oameni și când rămâi în 10 oameni ar trebui ca toți cei 10 jucători să se sacrifice. Am văzut un Dennis Man mergând. Sunt lucruri care sunt inacceptabile, un Rațiu care joacă bine în Spania…

Rațiu e un jucător bun pe atac, dar până la urmă el e fundaș dreapta, e apărător și prima dată trebuie să se învețe să se apere bine și după aia să urce în atac dacă poate.

Sunt lucruri care deranjează și se vede cu ochiul liber și cred că jucătorii care sunt convocați acum la echipa națională ar trebui un pic să bage capul în pământ, să aibă mai multă ambiție, să-și dorească să îmbrace tricoul echipei naționale și să vedem o schimbare când jucăm cu Suedia”, a declarat Cosmin Contra, potrivit fanatik.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Cosmin Contra: „Nu știu dacă se mai poate face ceva”

În plus, tehnicianul de la Al-Arabi pare destul de pesimist în privința unui viitor bun al naționalei, având în vedere problemele și nivelul de degradare al fotbalului românesc.

„Din punctul meu de vedere, un meci până la eliminarea lui Drăgușin și după aia, clar, un alt meci. Ceea ce s-a întâmplat ieri, chiar dacă rămâi cu unul mai puțin pe teren, nu poți să pierzi cu 6-0. Până la urmă ești echipa României, ar trebui să ai un pic de orgoliu.

Cei care sunt în momentul de față la conducerea echipei naționale, mă refer la Gică Hagi și staff-ul lui, trebuie să analizeze foarte serios și să vadă ce s-a întâmplat în aceste trei meciuri.

E clar că ultimele trei rezultate au făcut ca naționala României să fie cam cea mai slabă din ultimii ani. Ca rezultate, ca joc, ca prestanță, ca atitudine, ca tot ce vrei.

Și atunci e un semnal de alarmă, pentru că atâta putem și jucătorii echipei naționale sunt mai slabi ca cei din San Marino sau din Luxemburg. Trebuie să spunem adevărul că aici a ajuns fotbalul românesc în momentul de față și jucătorul român.

Ce este de făcut în continuare? Nu știu dacă se mai poate face ceva, pentru că, din păcate, se pare că acum nu vine nimic din urmă și nu știm unde ne vom îndrepta, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de echipă națională. Nu știu dacă mai e ceva de făcut”, a mai spus Contra.

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Contra a pregătit naționala României între septembrie 2017 și noiembrie 2019, iar ca jucător a adunat 73 de selecții, fiind debutat în 1996 de Anghel Iordănescu.

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