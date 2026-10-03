Radu Drăgușin (24 de ani) și Virgil Ghiță (28 de ani) au plecat din cantonamentul naționalei, după eșecul rușinos din Polonia, scor 0-6.

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Cei doi fundași centrali au fost „victimele” lui Robert Lewandowski, fiind suspendați în urma cartonașele văzute după faulturile asupra starului polonez.

Drăgușin și Ghiță, out din cantonamentul naționalei

Ambii jucători au fost sancționați în decurs de 14 minute, în prima repriză a jocului de la Varșovia.

În minutul 22, Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu, după un fault în careu asupra lui Lewandowski, în timp ce Ghiță a fost avertizat cu cartonaș galben în minutul 36, după o intrare asupra aceluiași atacant.

Fundașul de la Hannover a mai văzut un „galben” și în primul meci din Liga Națiunilor, 1-2 contra Suediei.

Astfel, fotbaliștii au părăsit cantonamentul naționalei, nefiind disponibili pentru ultimu meci al acestei acțiuni, returul cu Suedia, conform anunțului făcut de FRF.

Hagi mai are la dispoziție 5 fundași centrali din care va alege cuplul de stoperi pentru partida de luni: Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Lisav Eissat și Matei Ilie.

Clasamentul în Liga 4, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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