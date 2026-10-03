Out după coșmarul cu Polonia! Doi „tricolori” au părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Suedia » Ce soluții are Hagi +10 foto
Răzvan Marin, Virgil Ghiță și Radu Drăgușin. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Out după coșmarul cu Polonia! Doi „tricolori” au părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Suedia » Ce soluții are Hagi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 20:14
  • Radu Drăgușin (24 de ani) și Virgil Ghiță (28 de ani) au plecat din cantonamentul naționalei, după eșecul rușinos din Polonia, scor 0-6.
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Cei doi fundași centrali au fost „victimele” lui Robert Lewandowski, fiind suspendați în urma cartonașele văzute după faulturile asupra starului polonez.

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Drăgușin și Ghiță, out din cantonamentul naționalei

Ambii jucători au fost sancționați în decurs de 14 minute, în prima repriză a jocului de la Varșovia.

În minutul 22, Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu, după un fault în careu asupra lui Lewandowski, în timp ce Ghiță a fost avertizat cu cartonaș galben în minutul 36, după o intrare asupra aceluiași atacant.

Fundașul de la Hannover a mai văzut un „galben” și în primul meci din Liga Națiunilor, 1-2 contra Suediei.

Astfel, fotbaliștii au părăsit cantonamentul naționalei, nefiind disponibili pentru ultimu meci al acestei acțiuni, returul cu Suedia, conform anunțului făcut de FRF.

Hagi mai are la dispoziție 5 fundași centrali din care va alege cuplul de stoperi pentru partida de luni: Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Lisav Eissat și Matei Ilie.

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+10 Foto
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Clasamentul în Liga 4, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia34
4. România30

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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