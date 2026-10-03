„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane” +40 foto
Gheorghe Hagi. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 09:53
  • Costi Mocanu (57 de ani) a criticat dur prestația României după 0-6 cu Polonia.
  • Comentatorul sportiv consideră că rezultatul de la Varșovia nu este doar consecința unei seri slabe, ci scoate din nou la suprafață probleme mai vechi ale fotbalului românesc.
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România a început actuala ediție din Liga Națiunilor cu trei eșecuri consecutive. „Tricolorii” au pierdut cu Suedia, scor 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, iar apoi au cedat cu 0-6 în Polonia.

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Polonia - România 6-0. Verdict dur după umilința de la Varșovia: „Hagi ne-a mințit atâția ani”

Mocanu susține că selecționerul a prezentat în ultimii ani fotbalistul român într-o lumină prea optimistă și că realitatea din teren arată altceva.

„Hagi antrenorul e vinovat că atâția ani, naiv fiind, s-a mințit și ne-a mințit spunându-ne că fotbalistul român e bun și e talentat.

Și noi l-am ascultat și îl vom asculta de fiecare dată pe Hagi, pentru că a adus niște bucurii nemăsurate de oricine altcineva. Dar în toată perioada asta ne-a mințit”, a spus Costi Mocanu, conform primasport.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Mocanu și-a susținut ideea și prin rezultatele slabe ale FCSB-ului în cupele europene.

În 2025, roș-albaștrii au fost eliminați de Shkendija, după 0-1 și 1-2, iar un an mai târziu au ieșit din Conference League în fața celor de la Auda, scor 3-7 la general.

„Fotbalistul român nu e talentat, punct. Ce înseamnă talent? Să dai cu călcâiul? Nu, ăla nu e talent.

Naționala este reprezentarea generală a fotbalului. Shkendija, Auda, se adună. Nu avem de ce să avem pretenții”, a mai spus acesta.

FOTO. Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Acesta crede că România are probleme serioase în procesul de formare a tinerilor fotbaliști.

„Cei mai scumpi jucători ai noștri, potrivit Transfermarkt, astăzi au fost jaloane. Asta spune că avem mari carențe, niște deficiențe îngrozitoare în pregătirea copiilor.

Dacă începem să facem astăzi lucrurile cum trebuie, vom avea fotbal peste 20 de ani”, a mai spus Mocanu.

Cei mai bine cotați jucători români, conform transfermarkt.com.

  • Andrei Rațiu - 18 milioane de euro
  • Radu Drăgușin - 16 milioane de euro
  • Dennis Man - 12 milioane de euro
  • Ionuț Radu - 9 milioane de euro (nu a jucat în acest meci)
  • Daniel Bîrligea - 4,5 milioane de euro
  • Răzvan Marin - 4 milioane de euro

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