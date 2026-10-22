Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe

Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a clasat pe prima poziție în topul Forbes pentru cel mai bine plătiți fotbaliști din anul 2026.

Lionel Messi (39 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) completează podiumul.

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Starul portughez, aflat deja la statul de miliardar, a atins acum o sumă uriașă, 300 de milioane de dolari, încasată doar în 2026, iar averea sa cumulată ar fi atins peste două miliarde de dolari, devenind primul fotbalist multimiliardar.

Cristiano Ronaldo, lider detașat în topul Forbes pentru 2026

Sumele încasat de fotbaliști reprezintă atât salariile și bonusurile de la club, provenite din activitatea sportivă, dar și sponsorizări și alte parteneriate pe care le în afara activității.

Astfel, cele 300 de milioane de dolari încasate de fotbalistul de la Al-Nassr reprezintă echivalentul a 267 de milioane de euro, dintre 44 de milioane provenite din activități extrasportive , potrivit dailymail.co.uk.

Leo Messi și Kylian Mbappe se clasează pe locurile 2 și 3, cu 145, respectiv 100 de milioane de dolari.

Campionul mondial din 2022 a încasat în acest an mai mulți bani din activatățile din afara terenului, decât de la clubul pentru care evoluează.

La începutul anului, Cristiano Ronaldo s-a clasat tot pe prima poziție în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025, cu 260 de milioane de dolari.

Cel mai bine plătiți 10 fotbaliști din 2026, conform Forbes

Cristiano Ronaldo: 300 de milioane de dolari (267 milioane de euro, dintre care 223 milioane de euro din activitatea sportivă și 44 milioane de euro din activități extrasportive) Lionel Messi: 145 de milioane de dolari (129 milioane de euro, dintre care 62 milioane de euro din activitatea sportivă și 67 milioane de euro din activități extrasportive) Kylian Mbappé: 100 de milioane de dolari (89 milioane de euro, dintre care 62 milioane de euro din activitatea sportivă și 27 milioane de euro din activități extrasportive) Erling Haaland: 85 de milioane de dolari (76 milioane de euro, dintre care 54 milioane de euro din activitatea sportivă și 22 milioane de euro din activități extrasportive) Vinicius Jr: 76 milioane de dolari (68 milioane de euro, dintre care 43 milioane de euro din activitatea sportivă și 25 milioane de euro din activități extrasportive) Lamine Yamal: 55 de milioane de dolari (49 de milioane de euro, dintre care 31 de milioane de euro pentru performanțele de pe teren și 18 de milioane de euro pentru activitățile din afara terenului) Sadio Mané: 54 de milioane de dolari (48 de milioane de euro, dintre care 45 de milioane de euro pentru performanțele de pe teren și 3 milioane de euro pentru activitățile din afara terenului) Jude Bellingham: 45 de milioane de dolari (40 milioane de euro, dintre care 26 milioane de euro pentru performanțele de pe teren și 14 milioane de euro pentru activitățile din afara terenului) Harry Kane: 42 milioane de dolari (37 milioane de euro, dintre care 26 milioane de euro pentru performanțele de pe teren și 11 milioane de euro pentru activitățile din afara terenului) Mohamed Salah: 40 de milioane de dolari (36 milioane de euro, dintre care 18 milioane de euro pentru performanțele de pe teren și 18 milioane de euro pentru activitățile din afara terenului)

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