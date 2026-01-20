Averea lui Ronaldo Starul lui Al-Nassr domină topul celor mai  bine plătiți sportivi, pentru al treilea an consecutiv. Cum s-au clasat Messi, Mbappe sau Haaland
Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

Averea lui Ronaldo Starul lui Al-Nassr domină topul celor mai bine plătiți sportivi, pentru al treilea an consecutiv. Cum s-au clasat Messi, Mbappe sau Haaland

Ștefan Neda
Publicat: 20.01.2026, ora 17:10
Actualizat: 20.01.2026, ora 18:28
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) se află din nou pe primul loc în topul celor mai bine plătiți 100 de sportivi din lume.
  • Topul a fost realizat pentru anul 2025, al treilea consecutiv în care starul portughez se clasează pe prima poziție.
  • Cum s-au clasat rivalul Leo Messi, Kylian Mbappe sau Erling Haaland, în rândurile de mai jos.

Ronaldo urmează să împlinească 41 de ani la începutul lunii viitoare, însă continuă să impresioneze pe teren, dar și să domine topurile din punct de vedere financiar.

Cristiano Ronaldo a fost cel mai bine plătit sportiv din lume în 2025

Un nou clasament realizat de publicația Sportico îl plasează pe campionul european din 2016 în vârful ierarhiei celor mai bine plătiți sportivi din anul 2025, cu 260 de milioane de dolari.

Sumele includ salariul anual al sportivilor, la care se mai adaugă bonusuri și încasări din publicitate.

În cazul lui Ronaldo, veniturile din salarii însumează 200 de milioane de dolari, în timp ce sumele venite din publicitate sunt în valoare de 60 de milioane.

Rivalul Lionel Messi se află pe locul 3 în clasamentul general și pe locul 2, dacă extragem doar fotbaliștii din acest top, cu 130 de milioane de dolari, 60 de la club, 70 din alte surse.

Top 10 cel mai bine plătiți sportivi în 2025

  • 1. Cristiano Ronaldo, fotbal - 260 de milioane de dolari
  • 2. Canelo Alvarez, box - 137 de milioane de dolari
  • 3. Lionel Messi - 130 de milioane de dolari
  • 4. Juan Soto, baseball - 129,2 milioane de dolari
  • 5. LeBron James, baschet - 128, 7 milioane de dolari
  • 6. Karim Benzema, fotbal - 115 milioane de dolari
  • 7. Stephen Curry, baschet - 105,4 milioane de dolari
  • 8. Shohei Ohtani, baseball - 102,5 milioane de dolari
  • 9. Kevin Durant, baschet - 100,8 milioane de dolari
  • 10. Jon Rahm, golf - 100,7 milioane de dolari

Cei 13 fotbaliști care intră în topul celor mai bine plătiți 100 de sportivi în 2025

  • 1. Cristiano Ronaldo - 260 de milioane de dolari
  • 2. Lionel Messi - 130 de milioane de dolari
  • 3. Karim Benzema - 115 milioane de dolari
  • 4. Kylian Mbappe - 95 de milioane de dolari
  • 5. Erling Haaland - 77,9 milioane de dolari
  • 6. Neymar - 60 de milioane de dolari
  • 7. Vinicius Junior - 58 de milioane de dolari
  • 8. Mohamed Salah - 54 de milioane de dolari
  • 9. Riyad Mahrez - 53,5 milioane de dolari
  • 10. Sadio Mane - 50 de milioane de dolari
  • 11. Harry Kane - 43,4 milioane de dolari
  • 12. Jude Bellingham - 39,5 milioane de dolari
  • 13. Robert Lewandowski - 38 de milioane de dolari

lionel messi cristiano ronaldo avere top 100 kylian mbappe erling haaland Al-Nassr
