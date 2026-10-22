„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”

Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Denis Drăguș (27 de ani) este indisponibil pentru derby-ul cu Rapid.

Înainte ca patronul de la FCSB să vorbească despre situația atacantului, acesta s-a confesat apropiaților.

FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Denis Drăguș s-a accidentat în meciul cu U Craiova (0-5), din etapa 10, și a ratat inclusiv convocarea la echipa națională.

Situația sa înaintea derby-ului cu Rapid era una incertă, însă Gigi Becali a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf nu-l va utiliza sâmbătă.

Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Nu sunt pregătit să joc cu Rapid! Stau numai prin clinici”

Atacantul a privit din tribune ultimul succes al echipei sale, scor 2-1 cu FC Voluntari, iar înainte de anunțul lui Becali, acesta ar fi avut o discuție cu apropiații, în care le-a povestit despre starea sa de sănătate.

„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid. Nici la meciul cu Voluntari nu am vrut să merg. Stau numai prin clinici”, a afirmat Denis Drăguș, potrivit surselor GOLAZO.ro.

Denis Drăguș a ajuns gratis la FCSB în această toamnă după despărțirea de Trabzonspor.

De la revenirea în Superliga, atacantul a bifat doar două apariții, însă nu a reușit să se facă remarcat.

2.000.000 de euro este cota lui Denis Drăguș, potrivit transfermarkt.ro

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