Nu se mai face patinoar?  Primăria Sectorului 2, anunț important despre Arena Flamaropol: „Urmează să fie transformată” +23 foto
Arena Flamaropol
Diverse

Nu se mai face patinoar? Primăria Sectorului 2, anunț important despre Arena Flamaropol: „Urmează să fie transformată”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 19:39
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 19:51
  • Primăria Sectorului 2 se sfătuiește cu cetățenii în ceea ce privește construcția noii arene Flamaropol, care a fost abandonată mulți ani.
  • În acest moment nu este sută la sută clar că noul complex va include și un patinoar.
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GOLAZO.ro a vizitat în urmă cu câteva zile șantierul Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București, unde au început primele lucrări după o pauză de câțiva ani.

Vechiul patinoar a fost demolat în 2016, iar construcția noii arene a rămas blocată din 2019, când lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 26%.

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Primăria Sectorului 2, anunț despre Arena Flamaropol

Primăria Sectorului 2 din București a transmis, marți, că îi invită pe cetățeni la două sesiuni de consultare publică în ceea ce privește construcția și facilitățile noii Arene Flamaropol.

„Arena Flamaropol, fostul patinoar de pe Bd. Basarabia nr. 35–37, urmează să fie transformată într-un complex sportiv și comunitar modern, gândit să răspundă nevoilor locuitorilor Sectorului 2 și să fie conectat la spațiile publice din vecinătate.

Dar cum ne dorim să arate acest loc? Ce facilități ar trebui să includă? Ce activități sportive, spații verzi și zone dedicate comunității ar fi cu adevărat utile?

Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
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Părerea voastră contează! Vă invităm să participați la două sesiuni de consultare publică, organizate la Primăria Sectorului 2:

  • 13 noiembrie: 18:00-20:30

Consultare dedicată persoanelor cu dizabilități și organizațiilor care le reprezintă.

  • 15 noiembrie: 10:00-13:00

Consultare deschisă comunității sportive și tuturor celor interesați de viitorul Arenei Flamaropol.

Nu puteți participa fizic? Nicio problemă! Ne puteți transmite ideile și propunerile și online, completând chestionarul dedicat.

Ne dorim ca Arena Flamaropol să devină mai mult decât un complex sportiv: un loc viu, accesibil, prietenos și deschis întregii comunități.

Viitorul acestui spațiu se construiește și cu ideile voastre! Haideți să-l gândim împreună!”, a transmis Primăria Sectorului 2 pe Facebook.

Proiectul prevedea înainte de promisiunea lui Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, un patinoar cu suprafața de joc de 60 x 30 de metri și aproximativ 3.600 de locuri în tribune, alături de facilități complementare: bazin semiolimpic, sală de baschet, zone pentru escaladă și skatepark.

Cronologia lucrărilor de la Flamaropol: 10 ani de promisiuni, blocaje și milioane cheltuite:

  • 2015 - Primul contract. Primăria Capitalei, condusă de Sorin Oprescu, semnează cu asocierea UTI Grup SA - Astaldi SpA, pentru aproximativ 108 milioane de lei fără TVA. Proiectul prevedea construirea unei arene moderne în locul vechiului patinoar. 
  • martie 2016 - Demolarea. Vechiul Flamaropol este pus la pământ. În locul său trebuia să apară o arenă modernă, dar proiectul începe cu întârzieri.
  • 2017 - Începe construcția. În mandatul Gabrielei Firea, proiectul este ajustat, capacitatea fiind redusă de la aproximativ 6.100 la 3.100 de locuri. Lucrările efective avansează greu, pe fondul disputelor dintre municipalitate și constructori. 
  • septembrie 2019 - Contract reziliat. Primăria Capitalei întrerupe colaborarea cu UTI–Astaldi, invocând întârzieri majore. Constructorii acuză, la rândul lor, municipalitatea de probleme privind predarea amplasamentului și desfășurarea contractului. Rămâne realizată doar o parte din structura de rezistență, estimată de municipalitate la aproximativ 26%. 
  • 2020–2022 - Anii de paragină. Șantierul rămâne abandonat. Betonul și structurile metalice sunt expuse intemperiilor, vegetația crește necontrolat, iar proiectul are nevoie de o nouă expertiză tehnică, finalizată spre sfârșitul lui 2022. 
  • 2023 - Alt plan, alt buget. Nicușor Dan anunță relansarea investiției, evaluată atunci la aproximativ 52 de milioane de euro, incluzând banii deja cheltuiți. În septembrie este lansată procedura de achiziție pentru continuarea lucrărilor pe structura existentă. Proiectul este prezentat drept un complex multifuncțional, cu patinoar, bazin de înot și zonă de escaladă. 
  • septembrie 2024 - Apare Concelex. Primăria Capitalei semnează un nou contract, cu Concelex, în valoare de aproximativ 128,9 milioane de lei fără TVA. Durata prevăzută este de 24 de luni, inclusiv proiectarea. În noiembrie este anunțată obținerea autorizației de construire. Între timp, imaginile publicate de GOLAZO.ro surprind șantierul în stare avansată de degradare. 
  • 4 august 2025 - O nouă relansare. Autoritățile anunță oficial reluarea lucrărilor, de această dată în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu promite finalizarea până la sfârșitul lui 2026. Noua variantă include o arenă principală de aproximativ 3.600 de locuri, bazin și săli de sport. 
  • 2026 - Încă un blocaj și posibilă schimbare de administrator. Lucrările avansează lent. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, solicită preluarea integrală a investiției de la Primăria Capitalei. Apar și informații despre intenția constructorului Concelex de a ieși din contract. Pe panoul de șantier, termenul de finalizare este aprilie 2027, dar stadiul actual ridică serioase semne de întrebare. E aproape imposibil să se mai respecte acest lucru. 

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