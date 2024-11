CSM Focșani, echipa clasată pe locul 19 în Liga 2, se confruntă cu probleme financiare și ar putea intra în faliment.

Daniel Mahu Moisii, fostul președinte al echipei, susține că fotbaliștii sunt neplătiți de trei luni.

Ar fi o două echipă retrasă din Liga 2 în acest sezon, după Viitorul Tg. Jiu.

CSM Focșani s-ar putea retrage din Liga 2!

CSM Focșani a reușit în vară o promovare surpriză în Liga 2. Echipa din Vrancea a învins-o la baraj pe CS Dinamo, scor 2-0.

În acest sezon însă, CSM Focșani ocupă locul 19 în Liga 2, cu doar 3 victorii și un egal în 13 etape.

Daniel Mahu Moisii, fostul conducător al celor de la CSM Focșani, a vorbit despre problemele cu care se confruntă clubul.

„Nu mai sunt preşedintele lui CSM Focşani de la 1 noiembrie. Chiar dacă am văzut că ei nu au anunţat oficial, mi-am reziliat amiabil contractul de la 1 noiembrie. Am vrut să plec la un moment dat, dar m-au solicitat să rămân o perioadă, să mai ajut.

Dar, da, din păcate, sunt şi nişte probleme financiare şi îmi era foarte greu să fac în continuare naveta Piatra Neamţ – Focşani, să îmi plătesc drum şi casă la Focşani. Am mai stat o perioadă să dau o mână de ajutor, dar am decis să plec definitiv, pentru că nu mai puteam sta.

Nu e niciun secret. Sunt trei salarii restante pe 25 noiembrie. Dar la mine e ceva mai grav, pentru că am adus şi bani de acasă. Pe lângă faptul că mi-am plătit motorina şi chiria la Focşani, am mai pus nişte bani de la mine şi am plătit câteva arbitraje la juniori, am mai cumpărat câteva ceva pentru echipa mare, din cauză că echipa nu are bani de foarte mult timp, a declarat Daniel Mahu Moisii pentru prosport.ro.

„S-a discutat despre desființarea clubului”

Întrebat dacă s-a pus problema de a renunța la echipă, Moisii a confirmat această posibilitate. Mai mult, șefii au luat în calcul închiderea și celorlalte două secții ale clubului, de handbal și baschet:

„ Da, a fost o discuţie acum ceva timp legată de acest aspect , dar până la urmă s-au decis să se păstreze toate secţiile. Din ce ştiu a fost vorba de tot clubul, nu neapărat de secţia de fotbal”.

CSM Focșani, fără bani și fără antrenor

Aflată în pragul colapsului financiar, CSM Focșani a rămas și fără antrenorul Sorin Colceag. Trecut și pe la Dinamo, Colceag și-a prezentat demisia.

„Începând cu data de 14 noiembrie 2024, Sorin Colceag nu mai este antrenorul principal al echipei de fotbal a CSM Focșani 2007.

La dorința expresă a acestuia și în urma cererii sale de demisie din data de 12 noiembrie, contractul cu clubul nostru a fost reziliat într-un mod amiabil, conducerea clubului nedorindu-și îndepărtarea sa de la echipă.

Din informațiile care circulă în ultimele zile, domnul Sorin Colceag urmează să semneze și să fie prezentat la o altă echipă de Liga 2.

Vă reamintim că în scurtul mandat al acestuia la Focșani, echipa noastră a înregistrat două victorii și trei înfrângeri, în cele 5 meciuri în care s-a aflat la cârma echipei.

Antrenor interimar al echipei va fi secundul din acest moment, Rareș Forika”, se arată în comunicatul clubului CSM Focșani.

Alte două cluburi cu probleme

Pe lângă Focșani, probleme financiare mari sunt și la CS Mioveni și CSC Șelimbăr.

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a declarat există șanse mari ca, în afară de CSM Focșani, CS Mioveni și CSC Șelimbăr să se retragă curând din campionat, deoarece autoritățile locale nu vor să mai pompeze bani în această activitate.

„ Mioveni știm foarte bine că nu are finanțare, Șelimbăr, la fel.

Sunt echipe care depind de bani publici și, dacă nu se va aproba bugetul, atunci riscă să dispară”, a declarat Emilian Hulubei la Liga Digi Sport.

Cine ar profita de retragerea lui CSM Focșani

CSM Focșani ar fi al doilea club din Liga 2 care se retrage în acest sezon, după Viitorul Tg. Jiu. Dacă va lua această decizie înainte de finalul turului, toate rezultatele vor fi anulate.

De retragere ar profita Câmpulung, Mioveni și Slatina, care au pierdut meciul direct, dar și FCU Craiova, care obținuse doar o remiză.

Cum arată clasamentul în Liga 2:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Csikszereda 12 31 2. Steaua București 13 27 3. CSM Reșita 13 24 4. Metaloglobus 13 23 5. FC Voluntari 12 22 6. Ceahăul 12 20 7. FC Argeș 13 20 8. CS Afumați 12 20 9. Corvinul 12 20 10. Metalul Buzău 12 18 11. Concordia Chiajna 12 17 12. U Craiova 13 17 13. Slatina 12 16 14. Dumbrăvița 13 15 15. Chindia Târgoviște 12 14 16. FC Bihor 12 11 17. Unirea Ungheni 12 11 18. Șelimbăr 12 10 19. CSM Focșani 13 10 20. *CS Mioveni 12 6 21. Câmpulung 13 6 22. **Viitorul Pandurii 0 0

* CS Mioveni este penalizată cu două puncte

** Viitorul Pandurii a fost exclusă din competiție