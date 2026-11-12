„Iau în derâdere campionatul nostru” Dan Nistor, mesaj pentru fotbaliștii străini din Superliga » Ce spune despre Boutoutaou
Dan Nistor/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Iau în derâdere campionatul nostru” Dan Nistor, mesaj pentru fotbaliștii străini din Superliga » Ce spune despre Boutoutaou

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 23:54
  • Dan Nistor (38 de ani), mijlocașul Universității Cluj, a vorbit despre situația fotbaliștilor străini care ajung în Superliga.
  • Mijlocașul este de părere că unii jucători veniți din străinătate consideră că nivelul Superligii este mai scăzut decât în realitate.
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Declarațiile au venit în contextul discuțiilor despre Aymen Boutoutaou, transferat de FCSB în vară, pentru aproximativ 1,3 milioane de euro.

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Dan Nistor: „Jucătorii care vin din străinătate iau în derâdere campionatul nostru”

Fotbalistul lui U Cluj consideră că unii jucători străini vin în România crezând că Superliga este un campionat slab.

„Cred că jucătorii care vin din străinătate poate mai au și ei prieteni pe aici și mai aud în stânga și-n dreapta că e foarte slab campionatul nostru.

Cred că iau așa în derâdere campionatul, dar se lovesc când văd că nu e așa ușor”, a declarat Dan Nistor, conform gsp.ro.

151 de meciuri
a disputat Dan Nistor pentru Universitatea Cluj. De-a lungul carierei, mijlocașul a mai evoluat la Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Craiova, Dinamo, CFR Cluj, CS Mioveni și Evian Thonon Gaillard

Nistor a vorbit apoi despre situația lui Aymen Boutoutaou, criticat în repetate rânduri de Gigi Becali pentru evoluțiile sale.

Deși patronul FCSB și-a exprimat intenția de a renunța la mijlocașul algerian, fotbalistul de la U Cluj consideră că roș-albaștrii ar trebui să îi mai acorde timp.

Raportat la ce bani s-au dat pe el și la ce salariu are, cred că ar trebui să mai continue la FCSB. Din ce am văzut, este un jucător de calitate și de valoare. Nu cred că FCSB ar trebui să se grăbească Dan Nistor, fotbalist la U Cluj

Dan Nistor, despre viitorul lui Jovo Lukic: „Cred că va merge undeva în străinătate”

În cadrul aceleiași intervenții, Nistor a vorbit și despre colegul său de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic.

„Jovo e un băiat senzațional, un caracter foarte frumos și sper ca pe viitor să prindă un transfer bun, pentru că merită pe deplin acest lucru.

Din ce știu și din ce mai povestim la cafea, cred că va merge undeva în afară, nu la altă echipă din Liga 1.

E golgheterul campionatului, a fost la Mondial și cred că va alege ce e mai bine pentru el și pentru familia lui. De asta cred că va merge în afară”, a declarat Nistor.

11 goluri
a marcat Jovo Lukic în cele 16 meciuri disputate pentru Universitatea Cluj în acest sezon

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