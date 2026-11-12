Vlad Chiricheș a semnat Unde va antrena fostul căpitan de la FCSB

Vlad Chiricheș (36 de ani) și-a găsit prima echipă după retragerea din fotbal.

Fostul căpitan al naționalei României, care a obținut recent licența UEFA B, a ajuns la un acord pentru a-și începe cariera de antrenor.

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Fostul fundaș a urmat cursurile școlii de antrenori de la Coverciano, din Italia, iar la finalul lunii trecute a promovat examenul pentru obținerea licenței UEFA B.

Vlad Chiricheș a semnat cu FRF. Va lucra la naționala României U19

Vlad Chiricheș a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal și va face parte din staff-ul tehnic al naționalei U19, conform fanatik.ro.

Fostul internațional va lucra alături de selecționerul Ion Marin, din al cărui staff face parte și antrenorul secund Mircea Diaconescu.

Aceasta va fi prima experiență oficială ca antrenor pentru Chiricheș, care își începe astfel noua carieră la nivelul echipelor naționale de juniori.

78 de meciuri a disputat Vlad Chiricheș pentru echipa națională a României. De-a lungul carierei, fostul fundaș a evoluat la Internațional Curtea de Argeș, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese

Vlad Chiricheș a învățat de la Roberto De Zerbi, la Tottenham

Înainte de a semna primul contract ca antrenor, Chiricheș a avut ocazia să urmărească îndeaproape activitatea lui Roberto De Zerbi, tehnicianul lui Tottenham.

La finalul lunii octombrie, fostul internațional a petrecut o săptămână la baza de pregătire a londonezilor, club pentru care a evoluat între 2013 și 2015.

Cei doi se cunosc din perioada petrecută la Sassuolo, unde De Zerbi l-a antrenat pe Chiricheș între 2019 și 2021.

„O săptămână minunată petrecută alături de unul dintre cei mai buni antrenori din domeniu, într-un loc pe care, cândva, l-am numit «acasă». A fost ceva special să mă întorc!”, a transmis Chiricheș pe Instagram.

Fostul fundaș și-a început pregătirea pentru cariera de antrenor în vară, când s-a înscris la cursurile organizate la Coverciano.

Printre cei care au absolvit aceeași promoție s-au numărat Raul Albiol, Giacomo Bonaventura, Alessandro Florenzi și Sergio Pellissier.

România U19 a pierdut primul meci din preliminariile EURO 2027

Naționala pregătită de Ion Marin se află în această perioadă în Italia, unde dispută meciurile din runda a doua a preliminariilor Campionatului European U19 din 2027.

Tricolorii au debutat cu o înfrângere, scor 0-2, împotriva Italiei

România mai are de disputat două meciuri în această grupă:

14 noiembrie: Israel U19 - România U19

17 noiembrie: România U19 - Ucraina U19

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