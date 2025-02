PAOK - FCSB 1-2. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre duelul din Europa League dintre „roș-albaștri” și echipa lui Răzvan Lucescu (55 de ani).

Returul FCSB - PAOK se joacă joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Învingătoarea va juca în optimi cu Frankfurt sau Lyon.

La conferința de presă premergătoare partidei dintre Poli Iași și CFR Cluj, de duminică, de la 16:00, Dan Petrescu fost întrebat și despre declarațiile lui Răzvan Lucescu, care a spus că victoria obținută de FCSB la Salonic este una „Fake”.

Dan Petrescu: „Este o victorie mare pentru FCSB”

„N-aş vrea să intru în polemică nici cu Răzvan Lucescu, nici cu cei de la FCSB. Fiecare a zis ce crede. Eu sunt fericit că o echipă din România câştigă în Europa. Eu asta îmi doresc.

Pentru coeficient și pentru binele nostru, al fotbalului românesc, este bine. Când câştigă o echipă din România, eu zic că e bine. Nu contează numele ei, important e să câştige. E o victorie mare”, a spus Dan Petrescu.

Înainte duelului de la Iași, CFR Cluj se află pe poziția secundă, cu 46 de puncte, din 26 de meciuri. În cazul unei victorii, aceștia pot deveni lideri în Superligă.

Răzvan Lucescu, despre victoria FCSB: „Nu cred că acest rezultat este… real”

După meciul PAOK - FCSB 1-2, Răzvan Lucescu, a declarat că jocul s-a rupt, după eliminarea lui Taison, din minutul 45+1 și consideră că victoria campioanei României nu a fost una meritată.

„Jocul s-a decis după ce am fost forțați să jucăm o repriză 10 contra 11. Am făcut două greșeli mari - una la o fază fixă - și am luat două goluri. Nu cred că acest rezultat este… real.

Prima repriză a fost fantastică, am deschis scorul și am avut șansa să marcăm mai multe goluri. Nimic nu s-a terminat.

Victoria Stelei (n.r. FCSB) nu înseamnă nimic, calificarea e deschisă și se joacă la retur”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei, potrivit unui interviu dat acordat în presa din Grecia.