Dan Șucu (63 de ani) și Patrick Borcea (28 de ani) au devenit parteneri de afaceri în transportul aerian.

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Colaborare surprinzătoare pe axa Rapid - Dinamo. StartupCafe.ro scrie despre asocierea dintre patronul Rapidului și fiul lui Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo.

Șucu, partener cu Borcea. Detalii despre colaborarea dintre patronul Rapidului cu fiul fostului acționar de la Dinamo

Cei doi dețin câte 20% din capitalul societății YR-WHO, înființată în 2023, care are ca activitate principală transportul aerian de pasageri. Ar deține un avion HondaJet HA-420, fabricat în 2017.

Aeronava poate transporta până la 8 pasageri și poate zbura până la 2.600 km. Prețul ajunge și la 6 milioane de dolari, însă la mâna a doua poate fi cumpărat cu 2,5-3 milioane.

Pe lângă cei doi, acționari la YR-WHO mai sunt Zetolia Limited, Anlero Capital, asociată indirect cu Valentin Vișoiu, și Altius Group.

Administrator este Robert Vișoiu, fost pilot în Formula 2!

Tatăl său, Robert Vișoiu, administrează societatea My Jet, o companie din Pitești, care gestionează aeronava deținută de Șucu și Borcea jr.

Practic, Șucu și ceilalți acționari dețin avionul și îl pot folosi cu ajutorul My Jet, care oferă echipajul de zbor, se ocupă de întreținerea aeronavei și de planificarea zborului.

Mai mult, compania închiriază avionul privat în perioadele în care proprietarii nu au nevoie de el și vor să-și mai amortizeze din cheltuieli.

Anul trecut, conform sursei citate, firma lui Șucu și Borcea a înregistrat venituri de 1,3 milioane de euro și pierderi de aproximativ 60.000 de euro. Ar avea datorii de aproximativ 3,6 milioane de euro.

Șucu mai este acționar la o altă societate, YR-WNT, unde deține 17% din acțiuni. Compania este tot una de transport aerian și deține un avion Cessna Citation XLS+. E administrat tot de My Jet.

Aeronava poate transporta cel mult 12 pasageri și poate parcurge distanțe de până la 3.900 km.

Și aceasta are ca activitate principală transportul aerian de pasageri.

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