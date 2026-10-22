Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute

INTER - SHAKHTAR 1-0. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a obținut primul succes stagional din Liga Campionilor.

O schimbare făcută de tehnicianul român a făcut diferența.

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După două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge, Inter a reușit să spargă gheața și în Liga Campionilor.

Nerazzurrii au fost nevoiți să evolueze în inferioritate numerică, după eliminarea căpitanului Alessandro Bastoni, în minutul 68, pentru cumul de cartonașe galbene.

Inter, prima victorie în Liga Campionilor. Chivu a schimbat decisiv

Campioana Italiei nu a intrat în panică, iar Cristi Chivu s-a dovedit inspirat în momentul în care l-a introdus pe teren pe Henrikh Mkhitaryan (37 de ani).

S-a întâmplat în minutul 75, când armeanul i-a luat locul atacantului ivorian Ange-Yoan Bonny (22 de ani).

La nici două minute, Inter a reușit să marcheze. Zielinski a fost faultat extrem de dur, însă arbitrul german Harm Osmers a lăsat legea avantajului.

Mingea a ajuns în flancul stâng la Mkhitaryan, care a trimis o pasă extraordinară spre Carlos Augusto, urcat surprinzător în ofensivă. Fundașul brazilian a preluat pe piept și a finalizat cu piciorul stâng.

Pentru Mkhitaryan, ultima contribuție în Liga Campionilor data din 10 mai 2023, când a marcat în victoria lui Inter, scor 2-0, cu AC Milan, în prima manșă a semifinalelor competiției.

Armeanul a avut șansă să închidă meciul în minutul 84. A primit o pasă excelentă la marginea careului, a fost lasat singur cu portarul, dar a preluat greșit și le-a permis adversarilor să se replieze. În cele din urmă, mijlocașul a șutat, însă mingea s-a dus pe lângă poartă.

În urma acestui succes la limită, Inter a urcat pe locul 21. Pentru formația antrenată de Cristi Chivu urmează duelul cu Fiorentina, formație la care este legitimat Radu Drăgușin.

Partida este programată duminică, de la ora 13:30. Va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 PSG 3 9 2 Aston Villa 3 9 3 Liverpool 3 9 4 Real Madrid 3 9 5 Betis 3 9 6 Stuttgart 3 7 7 Arsenal 3 7 8 Barcelona 3 6 9 Como 3 6 10 Manchester City 3 6 11 Sporting 3 6 12 Club Brugge 3 6 13 Dortmund 3 6 14 Bayern 3 5 15 AS Roma 3 4 16 Atletico Madrid 3 4 17 Shakhtar Donetsk 3 4 18 PSV 3 4 19 Villarreal 3 3 20 Manchester United 3 3 21 Inter 3 3 22 Napoli 3 3 23 Galatasaray 3 3 24 Sabah FC 3 3 25 Feyenoord 3 3 26 Lens 3 3 27 Bodo/Glimt 3 3 28 AEK Atena 3 3 29 RB Leipzig 3 3 30 Fenerbahce 3 2 31 Slavia Praga 3 1 32 Viking 3 1 33 LASK 2 0 34 FC Porto 3 0 35 Lille 3 0 36 Slovan Bratislava 3 0

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