Italienii de la Calcio Totale au publicat povestea emoționantă a lui Daniel Bîrligea, impresionați de drumul parcurs de atacantul român până la fotbalul mare.

De la copilul care a plecat în Italia alături de mama sa și sora sa, într-o perioadă marcată de lipsuri și sacrificii, până la fotbalistul care a reușit o dublă în Serie A, povestea internaționalului român a atras atenția în Peninsulă.

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Drumul lui Daniel Bîrligea către fotbalul mare nu a fost deloc unul ușor.

În spatele atacantului român se află o poveste impresionantă despre sacrificiu, ambiție și dragostea unei mame care a făcut totul pentru viitorul copiilor săi.

Italienii, cuceriți de Bîrligea: „Suntem cu adevărat mândri de tine”

Italienii au fost impresionați de povestea de viață a atacantului român care joacă la Frosinone.

O postare publicată de pe Facebook de Calcio Totale a readus în atenție sacrificiile făcute de familia fotbalistului și drumul dificil pe care acesta l-a parcurs până să ajungă să joace în Serie A.

Mai jos, postarea integrală:

„O poveste cu adevărat emoționantă…

Pe corpul său are un tatuaj cu totul special.

Acesta înfățișează o femeie care alăptează un copil.

Femeia este mama lui. Copilul este chiar el.

Iar pentru a înțelege semnificația acestui tatuaj trebuie să ne întoarcem cu mulți ani în urmă.

Trebuie să ajungem în România, acolo unde un copil de numai opt ani lua chiar și două sau trei autobuze, complet singur, doar pentru a ajunge la terenul de antrenament.

Copilul se numește Daniel Bîrligea.

Părinții săi se despart când el este încă mic. Situația financiară a familiei este dificilă.

Mama sa face sacrificii uriașe pentru a-l crește pe el și pe sora lui mai mare.

În 2012 vine decizia de a se muta în Italia.

Daniel are doar 12 ani.

Ajung la Palermo, unde mama sa își găsește un loc de muncă ca îngrijitoare.

Nu au o locuință doar a lor. La început, sunt găzduiți de câteva rude și locuiesc cu toții împreună în doar două camere.

Imaginați-vă sacrificiile făcute de acea femeie.

Muncea toată ziua, avea grijă de copii și încerca să le ofere un viitor mai bun într-o țară străină.

Între timp, Daniel merge la școală, învață limba italiană și continuă să-și urmeze visul.

Vrea să devină fotbalist.

Joacă la Cantera Ribolla, marchează peste o sută de goluri la grupele de juniori și intră în atenția celor de la Palermo.

În sfârșit, pare că a venit marea oportunitate.

Dar, în 2019, clubul Palermo intră în faliment.

Daniel trebuie să o ia de la capăt.

Ajunge la Teramo, în Serie C, unde nu reușește să aibă prea multă continuitate.

Apoi decide să se întoarcă în România.

Mai întâi la CFR Cluj, iar ulterior la Steaua București.

Muncește, crește, marchează multe goluri, câștigă trofee și ajunge chiar să îmbrace tricoul echipei naționale a României.

Dar visul său rămâne același.

Să joace în Serie A. În Italia, țara care, cu mulți ani în urmă, îi primise pe el, pe mama și pe sora lui.

În vara anului 2026 apare Frosinone.

Daniel are 26 de ani.

Pe 29 octombrie, împotriva celor de la Lecce, intră pe teren din postura de rezervă.

Trec doar două minute și marchează.

Primul său gol în Serie A.

Dar nu se oprește aici.

Mai înscrie o dată.

O dublă.

Gândiți-vă la acest lucru.

Cu paisprezece ani în urmă era un copil venit din România.

Astăzi este fotbalist în Serie A.

Daniel Bîrligea, suntem cu adevărat mândri de tine! ❤️”

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