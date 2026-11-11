Accident pe circuit Portarul din Serie A s-a izbit cu Ferrari-ul de parapet la 113 km/h » Se află în afara oricărui pericol

Robert Sanchez (28 de ani), portarul împrumutat de Chelsea la Como, a fost implicat într-un accident pe circuitul Nurburgring, din Germania.

Mașina acestuia a suferit avarii serioase, dar, din fericire, spaniolul se află în afara oricărui pericol.

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Robert Sanchez pilota un Ferrari 488 Challenge Evo, evaluat la aproximativ 350.000 de euro, un model destinat exclusiv circuitelor, cu o putere de 670 de cai putere.

Robert Sanchez, implicat într-un accident pe circuitul Nurburgring

Portarul lui Como a suferit un accident în virajul înclinat Karussell, care, este o zonă deosebit de delicată pentru mașini precum acest Ferrari.

Atât la intrarea, cât și la ieșirea din viraj „este foarte ușor să pierzi controlul”, conform piloților care cunosc bine circuitul.

Potrivit martorilor, Sanchez a ieșit în decor la o viteză de peste 110 km/h și s-a izbit puternic de parapet. Din fericire, portarul spaniol nu a suferit răni, conform The Sun.

Mașina acestuia a fost serios avariată. Partea frontală a fost complet distrusă, iar apoi a fost preluată de o platformă pentru a fi îndepărtată de pe circuit.

„S-a izbit de parapet la aproximativ 113 km/h, iar pe circuit s-a arătat imediat steagul roșu. Este un viraj înclinat, la peste 180 de grade, și este clar că a accelerat prea mult și a intrat direct în barieră.

Partea din față a Ferrari-ului său a fost făcută praf și erau piese împrăștiate pe toată pista”, a declarat unul dintre martori, citat de marca.com.

O altă persoană aflată în apropiere de locul accidentului a explicat:

„A coborât imediat din mașină, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și a început să strângă bucățile rupte. Nu părea deloc șocat sau afectat. Ne-am dat seama că este el abia când am văzut că avea numele inscripționat pe partea laterală a mașinii”.

Robert Sanchez va trebui să suporte acum cheltuielile de reparație ale mașinii, dar și cele pentru pagubele materiale, orele de muncă ale comisarilor de traseu și intervenția platformei de tractare.

Incidentul s-a petrecut în cadrul unui eveniment privat organizat de Circuit Days, unde numărul participanților este mult mai restrâns decât în zilele obișnuite, cu acces deschis publicului.

15 milioane de euro este cota de piață a lui Robert Sanchez, conform Transfermarkt

Robert Sanchez este împrumutat în acest sezon de Chelsea la Como. Pentru echipa lui Cesc Fabregas a jucat până acum 4 meciuri, în care a primit 7 goluri.

Portarul spaniol a fost cumpărat de londonezi în 2023 de la Brighton, în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. A bifat 112 meciuri în tricoul lui Chelsea, alături de care a cucerit Conference League, în 2025.

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