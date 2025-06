Pancu, ce compliment!  Selecționerul U21, încurajat la telefon de Vicente del Bosque! Cum l-a numit  omul care a adus Spaniei titlul mondial și pe cel european

SPANIA U21 - ROMÂNIA U21 2-1. Daniel Pancu (47 de ani) a vorbit la telefon cu Vicente del Bosque (74 de ani), la scurt timp după meciul pierdut de tricolorii mici.

Conversația cu fostul selecționer al Spaniei a venit după ce Pancu vorbise despre legătura dintre cei doi, la conferința de presă.

Selecționerul Daniel Pancu a fost încurajat de Vicente del Bosque.

Pancu a vorbit cu Del Bosque la telefon

După ce România a ratat ieșirea din grupe la EURO 2025, Daniel Pancu a anunțat că nu va mai continua pe banca echipei naționale de tineret. Vizibil demoralizat, Daniel Pancu a avut parte de o surpriză din partea unuia dintre reporteri.

Acesta i-a comunicat lui Pancu că cineva vrea să vorbească la telefon cu el. Era vorba despre Vicente del Bosque, campion mondial și european cu „Furia Roja”.

Fostul selecționer al Spaniei l-a încurajat pe Pancu, a cărui stare de spirit se îmbunătățise considerabil în urma apelului cu fostul său antrenor din perioada petrecută la Beșiktaș.

„Mister? Sunt Daniel! Ce faceți, totul bine? Familia cum e?

Am făcut o partidă foarte bună, dar am pierdut. Am pierdut, Mister”, i-a spus Pancu lui Del Bosque, conform digisport.ro.

„Bravo, Daniel! Am văzut meciul, echipa ta a jucat bine. Mă bucur foarte mult pentru tine”, i-a spus Vicente del Bosque lui selecționerului României U21.

„Un gentleman”. Așa l-a caracterizat Del Bosque pe Pancu, scrie marca.com.

Publicația spaniolă mai scrie că selecționerul U21 a ieșit din sală fredonând: „Vicente del Bosque, lo, lo, lo, lo”.

Daniel Pancu și Vicente del Bosque, colaborare scurtă la Beșiktaș

Daniel Pancu a evoluat pentru Beșiktaș în perioada 2002-2006, unde l-a avut antrenor pe Vicente del Bosque, din iulie 2004 până în ianuarie 2005.

Deși perioada colaborării celor doi nu a fost una foarte lungă, Pancu i-a câștigat respectul antrenorului iberic prin profesionalismul și seriozitatea de care dădea dovadă pe teren.

Clasamentul grupei României

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 6 2. Italia 6 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România 2-1| Slovacia – Italia 0-1

2-1| Slovacia – Italia 0-1 Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

