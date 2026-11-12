Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre situația jucătorilor ale căror contracte expiră în vara anului 2027.

Tehnicianul le-a transmis că ar trebui să anunțe cât mai repede dacă nu vor să continue în Giulești, pentru ca echipa să își poată pregăti lotul.

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Rapid are mai mulți jucători importanți care intră în ultimele șase luni de contract în această iarnă, printre care Marian Aioani, Alex Dobre, Alexandru Pașcanu, Răzvan Onea și Cristi Manea.

Daniel Pancu, mesaj pentru jucătorii Rapidului: „Dacă nu își doresc să continue, ar fi bine să o spună acum”

„Sunt cam mulți care vor pleca. Dobre e unul dintre ei. Nu știu dacă semnează. Le-am spus să se concentreze pe aceste cinci etape.

Eu, în momentul de față, mă bazez pe absolut toți, dar dacă sunt jucători care nu își doresc să mai continue de la vară, ar fi bine să o spună acum.

Sunt obligat să îi folosesc, dar...”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

Întrebat dacă Rapid trebuie să pregătească din timp înlocuitori pentru cei care vor pleca, antrenorul a răspuns: Exact”.

FOTO. Rapid - Csikszereda 2-0

Situația lui Dobre a fost discutată intens în ultimele zile.

Fotbalistul ar fi nemulțumit de oferta primită pentru prelungirea contractului, dar și de faptul că a început ultimele trei meciuri pe banca de rezerve.

Totuși, Victor Angelescu, președintele Rapidului, a negat existența unui conflict și a precizat că discuțiile cu atacantul continuă.

Nu există nicio ruptură între Rapid și Dobre. Nu știu dacă e supărat că nu joacă. Asta trebuie să-l întrebați pe Daniel (n.r. - Pancu) sau pe el personal. Victor Angelescu, președinte Rapid

Rapid are și șase jucători împrumutați: „Trebuie să știu ce vor să facă din februarie-martie ”

Pe lângă fotbaliștii aflați în ultimul an de contract, Pancu trebuie să gestioneze și situația celor șase jucători împrumutați.

„Plus că situația nu e deloc ușoară, nu e simplă. Sunt jucători la final de contract, plus șase jucători împrumutați.

Cei de la Genoa sunt ca și cum ar fi ai noștri. Am înțeles că sunt discuții pentru unul dintre ei. Până la vară mai e mult.

În momentul în care au fost trimiși aici, trebuie să încerci să le dai minute. Nu e nicio clauză de genul ăsta sau nu știu eu despre ea”, a explicat Pancu.

Tehnicianul a precizat că situația celor trei jucători împrumutați de la alte cluburi trebuie clarificată din timp.

De fapt, sunt trei care vor pleca: Stojilkovic, Bubanja și Annan, care sunt împrumutați din alte părți. Trebuie să știu ce vor să facă din februarie-martie Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid

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