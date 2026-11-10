Situația lui Dobre, lămurită Noi detalii despre presupusele tensiuni de la Rapid. Angelescu: „Rar afirm anumite lucruri, dar...”
Alexandru Dobre/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Situația lui Dobre, lămurită Noi detalii despre presupusele tensiuni de la Rapid. Angelescu: „Rar afirm anumite lucruri, dar...”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 22:40
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a lămurit situația lui Alexandru Dobre (28 de ani).
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În ultimele zile au circulat tot mai multe informații despre o posibilă ruptură între golgheterul echipei din sezonul trecut și conducerea giuleștenilor.

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Victor Angelescu: „Nu există nicio ruptură între Rapid și Dobre”

Președintele Rapidului a negat vehement existența unor posibile tensiuni.

„Nu există nicio ruptură între Rapid și Dobre. Nu știu dacă e supărat că nu joacă. Asta trebuie să-l întrebați pe Daniel (n.r. - Pancu) sau pe el personal. Nu am avut nicio discuție cu Dobre după meciul cu Farul”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

6 goluri
a marcat Alex Dobre în 17 meciuri disputate în acest sezon. În sezonul trecut, atacantul a înscris de 17 ori în 42 de partide

Angelescu a lămurit și situația contractuală a lui Dobre. Înțelegerea acestuia cu Rapid expiră în vara lui 2027, iar atacantul ar fi deja pe radarul chinezilor de la Yunnan Yukun.

„Despre prelungire am vorbit și înaintea meciului de la Farul și cu Csikszereda. Suntem în negocieri normale.

Rar afirm anumite lucruri, dar articolul apărut nu are nicio relevanță cu adevărul. În primul rând, am și râs. S-a scris că are un salariu de 12.000 de euro și că i-am făcut o ofertă de 15.000. Când vreodată să creadă cineva că Dobre are 12.000?

Până acum vedeam articole că avem cele mai mari salarii. Nu a avut 12.000 nici când a venit prima dată la Rapid. Noi suntem pe locul 2 la salarii. Dobre e plătit bine, pe măsura rezultatelor pe care le-a avut”, a adăugat Angelescu.

Victor Angelescu: „Nu i-am trimis un deadline”

Întrebat dacă există un termen până la care Dobre trebuie să decidă dacă rămâne în Giulești și din sezonul următor, Angelescu a afirmat:

„Nu i-am transmis niciun deadline, dar este normal și cu el și cu ceilalți jucători cu care negociem, că la momentul în care se întrerupe campionatul pentru pauza de iarnă să știm exact pe ce drum o luăm. Nu e valabil doar pentru Dobre”, a concluzionat Angelescu.

Noi ne dorim să prelungim. Din ce am discutat cu el și el vrea, dar trebuie să ajungem la un consens. Nu e diferență uriașă între ce vrea el și ce dorește clubul. Noi în momentul de față nu avem vreo ofertă pentru el. Victor Angelescu, președinte Rapid

Alexandru Dobre a ajuns gratis la Rapid în toamna lui 2024, după despărțirea de portughezii de la Famalicao.

31 de goluri și o pasă decisivă
a reușit Dobre în 91 de meciuri pentru Rapid

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