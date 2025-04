David Popovici (20 de ani) se calificase în finala probei de 100 metri liber la Campionatul Național de Înot, însă s-a retras cu doar câteva minute înainte de startul cursei.

Popovici a cucerit deja două medalii de aur la Otopeni, la 50 m liber și 200 m liber, însă a abandonat înainte de finala celei de-a treia probe, 100 m liber.

David Popovici s-a retras din finala probei de 100 m liber, la CN de Înot

Concret, Popovici a acuzat un disconfort fizic la spate și a preferat să nu riște o accidentare într-un an în care are programate competiții mai importante, Europenele și Mondialele.

Medalia de aur a fost câștigată de Patrick Sebastian Dinu, cu 48,70. Podiumul a fost completat de Alex Szilagy (49,85) și Mihai Gergely (50,52).

În serii, David Popovici s-a impus cu 47,30 de secunde, al doilea cel mai bun timp al sezonului.

Duminică, sportivul ar fi trebuit să concureze la 100 metri fluture.

David Popovici: „Mă oftic tare, dar bine că s-a întâmplat acum”

David Popovici a explicat ce s-a întâmplat înainte de startul finalei.

„De abia așteptam să înot în finală, doar că, fix când am plecat de la hotel, cu puțin timp înainte, a început să mă doară foarte tare spatele. La recomandarea medicului meu, pentru a evita o accidentare mai serioasă, am zis că decizia înțeleaptă e să nu forțez acum.

Bine că s-a întâmplat la Naționale, nu la vreun concurs foarte important. A fost momentul să nu forțez acum. Oricum, sunt foarte mulțumit cu evoluția de dimineață. Doream și știam că sigur înotam și mai tare acum. N-a fost momentul în seara asta, nu e nicio tragedie.

N-am forțat de dimineață, doar am înotat foarte tare. Pur și simplu a fost o criză de spate, se mai întâmplă. E prima dată când mi se întâmplă înainte de o finală. E o lecție bună ca să îmi testez răbdarea. Și mă oftic tare, pentru că mă pregătisem foarte bine și voiam să intru. Felicitări lui Patrick, ne vedem data viitoare!”, a spus David Popovici.

Campionul olimpic a vorbit și despre obiectivele din următoarea perioadă:

„Da, înotul este foarte repetitiv. Nu e ușor să ai motivație. Eu n-aș avea cum să mă dau jos din pat dimineața când e devreme, când e frig, când sunt obosit, când n-am chef, decât dacă aș avea un obiectiv serios. Cât am asta, reușesc să trec peste orice stare nasoală. Inclusiv acum. Îmi pare rău că n-am putut intra în apă. Asta e, se întâmplă, nu am decât de învățat.

Îmi doresc să am niște timpi foarte buni la Europenele U23, la sfârșitul lui iunie. Dacă acum a fost atât de bine, sunt foarte entuziasmat să văd ce as am în mânecă pentru acele concursuri. Dimineață m-am surprins, am înotat mai tare ca la Jocurile Olimpice. E tare, mă bucur. Și acum puteam s-o fac și mai tare, dar degeaba o spun acum. Rămâne s-o și fac data viitoare”.

După ce a dat declarații, Popovici a stat mai bine de jumătate de oră pentru a face poze și a semna autografe: „Și eu așteptam să îi văd pe copii. Am venit pregătit, am semnat autografe de acasă. Nu pot să înot, dar e ok, pot să merg, măcar să vin să fac pozele cu ei”.

Primele 5 performanțe în proba de 100m liber din 2025:

Kyle Chalmers (Australia) - 47,27s (Bergen)

David Popovici (România) - 47,30s (Otopeni)

Kim Youngbeom (Coreea de Sud) - 47,96s (Gimcheon)

Thomas Ceccon (Italia) - 48,17s (Brisbane)

Maxime Grousset (Franța) - 48,20s (Sacrameneto)

În 2022, David Popovici a obținut un timp record la această probă 46,86s, care a stat în picioare până în februarie 2024, atunci când chinezul Pan Zhanle a stabilit un nou record: 46,80s.

Chinezul deține recordul mondial cu 46,40, timp înregistrat la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.

David Popovici a obținut de trei ori un timp sub 47 de secunde, în timp ce Pan Zhanle a făcut-o de 5 ori.

