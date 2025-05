Nu se teme de Craiova Denis Ciobotariu e convins: „Mitriță poate fi blocat!”

UNIVERSITATEA CRAIOVA - RAPID. Denis Ciobotariu a vorbit despre meciul cu oltenii, dar și despre Sepsi și despre meciul pierdut cu FCSB.

Meciul Universitatea Craiova - Rapid va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fundașul giuleștenilor a abordat mai multe subiecte, printre care și situația celor de la Sepsi, problemele avute cu cei de la CFR și situația din Giulești.

Denis Ciobotariu: „Asta este adevărata față a Rapidului”

Întrebat despre discrepanța dintre prestațiile Rapidului din prima și a 2-a repriză ale meciului cu FCSB, Denis Ciobotariu a răspuns:

„Nu știu ce să zic. Într-adevăr, au fost 2 reprize diferite. Am făcut greșeli de sincronizare, am pierdut mingea ușor la al 2-lea gol. Adevărata față a Rapidului este cea din prima repriză, pentru că am dominat liderul în felul în care am făcut-o”.

La fel ca și Marius Șumudică, Denis Ciobotariu îl consideră pe Alex Mitriță ca fiind unul dintre cei mai buni jucători ai Superligii, însă crede că giuleștenii au resurse pentru a-l opri:

„Bineînțeles că Mitriță poate fi blocat. A fost blocat și în trecut. Este un jucător foarte bun și o mare parte a atacului Craiovei, însă noi trebuie să ne facem treaba.

Eu sunt apt 100%, doar așa intru pe teren. Nu aș intra nici la capacitate 90%, pentru că sunt alți jucători pe bancă care așteaptă să intre”, a spus Ciobotariu.

Denis Ciobotariu, despre situația de la Sepsi: „E foarte trist”

Denis Ciobotariu îi compătimește pe cei de la Sepsi, fosta lui echipă. Fundașul în vârstă de 26 de ani a jucat pentru formația din Sfântu Gheorghe în perioada iulie 2022-ianuarie 2025

„Chiar mă surprinde, sunt foarte trist. Este unul dintre cluburile care m-au ajutat să ajung fotbalistul care sunt astăzi. Sper să se salveze”, a spus Ciobotariu.

