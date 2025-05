„Dinamo nu poate să îmi ofere mai mult” Selmani a dat cărțile pe față: „Am avut oferte de la alte echipe din România, dar le-am refuzat”

Astrit Selmani (27 de ani) se va despărți de Dinamo la finalul acestui sezon.

Atacantul kosovar a explicat de ce nu și-a prelungit contractul cu roș-albii și a recunoscut că a avut oferte și de la alte echipe din Liga 1.

Selmani spune că nu banii l-au determinat să ia decizia de a nu mai continua la Dinamo.

Astrit Selmani: „Dinamo nu poate să îmi ofere mai mult şi nu e vorba despre bani”

Totodată, golgheterul „câinilor” a dezvăluit că a avut mai multe oferte din România, dar a decis să nu le dea curs.

Una dintre echipele care și l-au dorit cu insistență pe Selmani a fost CFR Cluj.

„Dinamo nu poate să îmi ofere mai mult şi nu e vorba despre bani.

Le spun tuturor că nu este vorba despre bani. Vreau să revin la un moment dat la Dinamo. Am spus clar pentru toată lumea, ca să ştie acest lucru. Nu ascund nimic.

Am avut oferte de la alte echipe din România, dar le-am refuzat pe toate. Nici măcar nu am ascultat. Aşa că nu e vorba despre bani, ci despre dorinţa mea de a face un alt pas. Nu ştiu dacă o să fie în Europa sau în altă parte, nu am discutat cu agentul meu.

Dar îmi place Dinamo, nu doar clubul, ci şi fanii. Toate acestea îţi oferă mai mult decât o pot face banii. Modul în care oamenii au avut grijă de mine, de familia mea

În România, nimeni în afară de Dinamo nu poate să mă convingă. Îmi doresc să am oportunitatea de a încerca ceva nou, am deja 28 de ani, aşa că este un moment bun pentru o nouă experienţă.

Vreau să joc pe marile stadioane, dar nu ştiu ce oferte vor avea agenţii mei peste o lună, când se încheie sezonul şi voi discuta cu ei”, a afirmat Astrit Selmani, pentru orangesport.ro.

VIDEO Gol senzațional marcat de Selmani din U Cluj - Dinamo 2-4

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și