Gigi Becali lovește în FRF Antrenorul dat afară de patronul FCSB  lucrează și pentru forul condus de Răzvan Burleanu +4 foto
Superliga

Gigi Becali lovește în FRF Antrenorul dat afară de patronul FCSB lucrează și pentru forul condus de Răzvan Burleanu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 09:04
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 13:06
  • Eduard Florian Marin, antrenorul de la Academia FCSB despre care Gigi Becali a anunțat că se va despărți după apariția unor imagini în care acesta ar lovi un copil de 7 ani, activează în paralel și în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF).
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Eduard Marin (51 de ani) face parte din Comisia de clasificare a Academiilor din cadrul FRF, structură implicată în evaluarea centrelor de copii și juniori ale cluburilor din România.

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Cine este Eduard Marin, antrenor dat afară de Gigi Becali de la FCSB

Acesta participă constant la festivitățile organizate de Federație pentru înmânarea diplomelor de clasificare a cluburilor care obțin statutul de Centru de Copii și Juniori.

Din 2025, Eduard Marin are și calitatea de delegat de joc al FRF, fiind inclus în această activitate pentru sezoanele 2025-2026 și 2026-2027.

Legătura lui Eduard Marin cu Federația nu este una nouă. În perioada 2002-2011, acesta a activat ca referent în cadrul Școlii Federale de Antrenori (SFA), făcând parte din echipa condusă de Mircea Rădulescu.

A mai lucrat la Dinamo și la Concordia Chiajna

Eduard Marin a lucrat și la Dinamo, unde a pregătit generația 1997, din care făcea parte și Patrick Petre, fiul fostului internațional Florentin Petre.

În 2012, echipa antrenată de Eduard Marin și Cătălin Bârleanu, și el fost referent la SFA, a câștigat titlul național la juniori C, după ce a învins în finală Ardealul Cluj cu 3-0.

Ulterior, Eduard Marin a ajuns la Concordia Chiajna, unde a ocupat funcția de șef al Centrului de Copii și Juniori.

Pe lângă activitatea din fotbal, Eduard Marin are și preocupări în mediul privat, fiind patronul unei cofetării.

Gigi Becali a anunțat despărțirea de Eduard Marin după apariția imaginilor

Patronul FCSB a anunțat că Eduard Marin nu va mai continua la Academia clubului, după ce i-au fost prezentate imagini în care antrenorul ar lovi un copil de 7 ani.

„Da, mi s-au arătat imagini în care antrenorul lovea un copil. La revedere, pa! Ce să fac eu? I-a dat o palmă, i-a vorbit urât. Asta am văzut și asta am făcut.

Să le dea Dumnezeu sănătate dacă au scos copiii și cu asta, basta! A sărit și tatăl copilului la bătaie, îl aducem să confirme”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Eduard Matei
Eduard Matei

Galerie foto (4 imagini)

Eduard Marin (al doilea din dreapta) a înmânat certificatul de clasificare FRF reprezentanților CS Star Mioveni, alături de arbitrul Iulian Călin, președintele Comisiei Județene de Arbitri Argeș (foto: Instagram/Andrei Panait) Eduard Marin (în medalion), la festivitatea de înmânare a certificatelor FRF de clasificare a cluburilor cu activitate de copii și juniori din cadrul AJF Alba (foto: Ziarul Unirea) Eduard Matei Eduard Marin (indicat cu săgeată), alături de Mircea Rădulescu și de antrenorii care au obținut licența PRO în 2010
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Antrenorul este susținut de peste 30 de părinți

Cazul a provocat nemulțumiri în rândul părinților grupei 2019. Miercuri, aceștia s-au adunat la baza sportivă din Berceni și și-au retras copiii de pe teren înaintea antrenamentului, în semn de protest față de decizia lui Gigi Becali de a-l îndepărta pe Eduard Marin.

Părinții au amenințat că nu-și vor mai duce copiii la antrenamente dacă Eduard Marin nu va reveni la grupă.

„Părinții au o supărare pentru întâmplarea cu domnul Edi, iar dacă dânsul nu vine, în semn de protest, nu lăsăm copiii pe teren, nouă nu ne-au cerut vreo părere despre cele întâmplate și auzite.

Suntem 30 și ceva de părinți care nu-i lăsam pe copii să intre. Susținem Edi Marin și fără el nu lăsăm copiii pe teren, ce se întâmplă nu e normal!”, au transmis părinții, conform prosport.ro.

Gheorghe Mustață: „Antrenorul le-a spus părinților că imaginile sunt false”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a fost prezent la baza din Berceni și a discutat cu părinții revoltați.

Acesta a mai povestit că, în discuția cu părinții, antrenorul ar fi contestat autenticitatea imaginilor prezentate în acest caz.

„Culmea este că antrenorul Eduard Marin, care, în imagini, se vede că lovește un copilaș de 7 ani, le-a spus părinților, în ședința de astăzi, că am venit cu filmulețe false”, a spus Gheorghe Mustață la Tempul Sportului.

Galerie foto (9 imagini)

Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport
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