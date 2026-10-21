Român de record în Ligă Cel mai tânăr portar al lui Stuttgart în Champions League, debut bun la 1-1 cu Atletico: „Mândri de tine!”

Dennis Seimen, 20 de ani, sezonul premierelor la VfB Stuttgart.

După debutul în Bundesliga, primul meci în Liga Campionilor. Și record!

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Așa cum i-au promis antrenorul Sebastian Hoeness și directorii lui Stuttgart, poarta lui VfB e a lui Dennis Seimen, cel care încă poate purta tricoul naționalei noastre. Are dublă cetățenie, germană și română.

„Dennis Seimen, debut pentru cărțile de istorie”. Primul joc în Ligă la Stuttgart

Revenit după accidentare, goalkeeperul care împlinește 21 de ani pe 1 decembrie a debutat în Bundesliga, are două meciuri în campionat, dar nu jucase acasă.

O paradă a lui Dennis Seimen pe „MHP Arena”. Foto: Imago

Marți seară a fost prima sa partidă oficială pe „MHP Arena”. A coincis cu startul în Champions League, în fața a 58.000 de spectatori.

„Debut pentru cărțile de istorie!”, au exclamat alb-roșiii pe pagina de Instagram.

„Seimen a devenit cel mai tânăr portar care a evoluat vreodată în Ligă pentru VfB. Suntem mândri de tine, Dennis!”.

10 milioane de euro este cota lui Seimen, conform Transfermarkt

Seimen, joc bun împotriva lui Atletico

A apărat foarte bine la 1-1 cu Atletico Madrid. Nu a avut ce face la golul lui Julian Alvarez. Argentinianul a tras aproape de vinclu de la 10 metri.

Seimen, față-n față cu Barrios. Foto: Imago

La final, și-a sărutat logodnica în tribune, i-a îmbrățișat pe apropiați.

„Un moment incredibil de emoționant. Seimen, jucătorul academiei noastre, a celebrat debutul de neuitat în Champions League cu cei dragi”, a postat VfB un videoclip.

Dennis a plâns, la fel ca la primul meci în Bundesliga.

Ce urmează pentru el și Stuttgart? Vineri, meci cu Borussia Monchengladbach, în campionat, acasă.

În Ligă, joacă împotriva lui Galatasaray pe 3 noiembrie, la Istanbul, în „infernul” de pe Rams Park.

2029 este anul în care expiră contractul lui Seimen cu Stuttgart

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