Împușcat în cap! Alt asasinat în Bulgaria. Președintele federației de taekwondo, omorât acasă. Trei arestați pe autostradă

Slavi Binev, 60 de ani, fost campion european la taekwondo și actualul președinte al federației locale, a fost omorât sâmbătă în casa lui din Sofia.

Trei suspecți au fost prinși de poliție pe autostradă.

Care ar fi cauza conflictului încheiat cu o tragedie. Ce s-a întâmplat. Cine sunt arestații.

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La sfârșitul lunii trecute, în noaptea de 29 spre 30 septembrie, principalul finanțator al clubului bulgar Botev a fost ucis în orașul Plovdiv.

Ilyan Filipov a fost împușcat mortal. Ancheta a dezvăluit că l-a ucis un lunetist într-un asasinat la comandă. Și cazul avea legătură cu mafia pariurilor.

Slavi Binev, descoperit împușcat în cap acasă

Sâmbătă, 24 octombrie, alt omor în țara vecină. Slavi Binev, 60 de ani, fost campion european la taekwondo, președinte al federației locale și membru al consiliului forului mondial de taekwondo, a fost descoperit mort în casa din cartierul Pavlovo, în Sofia. Împușcat în cap!

Politician și om de afaceri controversat, care a făcut parte din Parlamentul bulgar, ex-parlamentar european, ar fi fost victima unor probleme financiare. Aceasta este o variantă a investigatorilor, potrivit site-ului local Novini.bg.

Trei suspecți arestați pe autostradă. Doi cu nume turcești. Erau înarmați

Primele probe nu duc spre scenariul unei omucideri la comandă, a declarat Liubomir Nikolov, secretar-șef al ministerului de interne.

Trei bărbați înarmați au fost arestați deja de poliție în timp ce încercau să fugă din capitală pe autostrada Trakia.

Doi dintre ei au nume turcești. Cei trei ar fi fost cunoscuți ai lui Binev, mai mult, deseori invitați ai acestuia.

Застреляха Слави Бинев в дома му в София Бизнесменът Слави Бинев, бивш депутат в българския и в европейския парламент, е бил застрелян в дома си в София, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Пред медии той каза, че сигналът от тел. https://t.co/jxRXuKCRtm https://t.co/FGQlWFdbq7 — radian.bg (@RADIAN_BGX) October 24, 2026

Un martor ocular susține că a auzit un foc de armă și a văzut trei indivizi (cei prinși ulterior) demarând în trombă într-un Lexus.

Același Nikolov a afirmat că doi arestați lucrează în construcții, implicați în ridicarea a două complexuri de locuințe în Sofia. Și că armele descoperite asupra lor erau deținute legal.

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