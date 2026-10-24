Împușcat în cap! Alt asasinat în Bulgaria. Președintele federației de taekwondo, omorât acasă. Trei arestați pe autostradă
Slavi Binev a fost parlamentar european, om de afaceri controversat. Foto: X
Diverse

Împușcat în cap! Alt asasinat în Bulgaria. Președintele federației de taekwondo, omorât acasă. Trei arestați pe autostradă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 15:58
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 15:58
  • Slavi Binev, 60 de ani, fost campion european la taekwondo și actualul președinte al federației locale, a fost omorât sâmbătă în casa lui din Sofia.
  • Trei suspecți au fost prinși de poliție pe autostradă.
  • Care ar fi cauza conflictului încheiat cu o tragedie. Ce s-a întâmplat. Cine sunt arestații. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La sfârșitul lunii trecute, în noaptea de 29 spre 30 septembrie, principalul finanțator al clubului bulgar Botev a fost ucis în orașul Plovdiv.

Ultimele vești despre Kompany Ce se întâmplă la spital cu antrenorul lui Bayern: cât mai stă internat, ce pauză va lua + ce a spus directorul clubului
Citește și
Ultimele vești despre Kompany Ce se întâmplă la spital cu antrenorul lui Bayern: cât mai stă internat, ce pauză va lua + ce a spus directorul clubului
Citește mai mult
Ultimele vești despre Kompany Ce se întâmplă la spital cu antrenorul lui Bayern: cât mai stă internat, ce pauză va lua + ce a spus directorul clubului

Ilyan Filipov a fost împușcat mortal. Ancheta a dezvăluit că l-a ucis un lunetist într-un asasinat la comandă. Și cazul avea legătură cu mafia pariurilor.

Slavi Binev, descoperit împușcat în cap acasă

Sâmbătă, 24 octombrie, alt omor în țara vecină. Slavi Binev, 60 de ani, fost campion european la taekwondo, președinte al federației locale și membru al consiliului forului mondial de taekwondo, a fost descoperit mort în casa din cartierul Pavlovo, în Sofia. Împușcat în cap!

Politician și om de afaceri controversat, care a făcut parte din Parlamentul bulgar, ex-parlamentar european, ar fi fost victima unor probleme financiare. Aceasta este o variantă a investigatorilor, potrivit site-ului local Novini.bg.

Trei suspecți arestați pe autostradă. Doi cu nume turcești. Erau înarmați

Primele probe nu duc spre scenariul unei omucideri la comandă, a declarat Liubomir Nikolov, secretar-șef al ministerului de interne.

Trei bărbați înarmați au fost arestați deja de poliție în timp ce încercau să fugă din capitală pe autostrada Trakia.

Doi dintre ei au nume turcești. Cei trei ar fi fost cunoscuți ai lui Binev, mai mult, deseori invitați ai acestuia.

Un martor ocular susține că a auzit un foc de armă și a văzut trei indivizi (cei prinși ulterior) demarând în trombă într-un Lexus.

Același Nikolov a afirmat că doi arestați lucrează în construcții, implicați în ridicarea a două complexuri de locuințe în Sofia. Și că armele descoperite asupra lor erau deținute legal.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
bulgaria asasinat om de afaceri taekwondo sofia Slavi Binev politician
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din  Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share