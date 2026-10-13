Aplaudat și de fanii adverși Românul a debutat în Bundesliga și va juca primul meci în Champions. De ce așteaptă Stuttgart totul de la el +9 foto
Dennis Seimen, după debutul în Bundesliga la Stuttgart. Foto: captură video
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Aplaudat și de fanii adverși Românul a debutat în Bundesliga și va juca primul meci în Champions. De ce așteaptă Stuttgart totul de la el

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 13:03
  • Dennis Seimen, 20 de ani, portarul cu dublă cetățenie care ar putea juca și pentru Germania, și pentru România la naționala de seniori, a evoluat prima oară în Bundesliga. La VfB Stuttgart, echipa copilăriei și adolescenței. 
  • De ce îl consideră clubul șvab marea sa promisiune, de ce l-a așteptat fără să transfere alt goalkeeper cât timp era accidentat, de ce l-au aplaudat și fanii echipei rivale la debutul său. 
  • Ce a spus el după debut, cum au reacționat antrenorul și directorul sportiv al lui Stuttgart.
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Dennis Seimen are 20 de ani și joacă la VfB Stuttgart din 2015, când avea doar nouă ani.

Seimen vrea Germania. Dar poate reprezenta și România

Născut la Heilbronn, în Germania, are ambii părinți români și dublă cetățenie. Deși a evoluat numai la naționalele de juniori și tineret ale țării natale, poate purta tricoul României la seniori.

Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România
Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România

Galerie foto (9 imagini)

Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România Dennis Seimen, portarul juniorilor Germaniei, vrea să joace pentru România
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În vara lui 2024, tânărul portar spunea într-un interviu pentru GOLAZO.ro că își dorește să reprezinte Germania, dar așteaptă un semn și din partea FRF.

Seimen e „copilul” lui Stuttgart. Marea promisiune a șvabilor

Crescut la academia de juniori a lui VfB, este considerat „copilul” lui Stuttgart, marea sa promisiune.

De mai mulți ani, clubul șvab îl pregătea să-l lanseze în Bundesliga.

Sezonul trecut, l-a împrumutat la Paderborn, în liga secundă, pentru a juca mai mult. Stuttgart îl avea încă pe Alexander Nubel, luat tot sub formă de împrumut de la Bayern.

Seimen a avut două parade importante la debutul în Bundesliga pentru Stuttgart, 2-0 cu Paderborn, echipa la care a fost împrumutat sezonul trecut. Foto: Imago Seimen a avut două parade importante la debutul în Bundesliga pentru Stuttgart, 2-0 cu Paderborn, echipa la care a fost împrumutat sezonul trecut. Foto: Imago
Seimen a avut două parade importante la debutul în Bundesliga pentru Stuttgart, 2-0 cu Paderborn, echipa la care a fost împrumutat sezonul trecut. Foto: Imago

Seimen a devenit unul dintre cei mai buni goalkeeperi din Zweite, a ajutat-o pe Paderborn să promoveze și s-a întors la VfB.

Odată cu despărțirea de Nubel, el era anunțat titular în campionat și Champions League.

După accidentare, debutul în Bundesliga. „A fost foarte emoționat”

O accidentare musculară gravă, suferită în iulie, l-a făcut să rateze tot startul stagiunii. Dar Stuttgart nu a căutat alt portar. L-a folosit pe Bredlow, rezerve sa, numai pentru a-l aștepta pe Dennis.

Și Seimen a debutat în sfârșit în Bundesliga weekend-ul trecut, la 2-0 cu Paderborn, pe terenul echipei cu care promovase în 2025-2026.

A plâns la sfârșit, a făcut turul terenului aplaudat de fanii ambelor formații.

„Dennis a fost foarte emoționat, mi s-a părut minunat să vezi cât de mult înseamnă un astfel de meci pentru un tânăr”, a declarat antrenorul Sebastian Hoeness pentru Bild.

„A jucat bine, a fost curajos, așa cum îl cunoaștem. Și-a păstrat calmul. Chiar vreau să-l laud pentru această partidă”.

A fost o provocare emoțională pentru Dennis. A meritat să fie aplaudat de toți spectatorii Fabian Wohlgemuth, director sportiv Stuttgart

Seimen: „Un copil cu un vis”

Seimen a postat un mesaj emoționant pe social. „Un copil cu un vis. De la U12 până la debutul în Bundesliga. Visul pentru care am muncit atât de mult a devenit realitate.

Și mai special pentru că am sărbătorit acest debut împotriva echipei cu care am promovat sezonul trecut”, a scris tânărul pe Instagram.

Clubul a postat la rândul său pe paginile de socializare un videoclip cu el în lacrimi, îmbrățișat de coechipieri și de rivali, de propriii fani și de suporterii adverși.

Miercuri, se așteaptă debutul său la VfB în Champions League. La Bratislava, împotriva lui Slovan.

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