Cupa României FRF a anunțat programul etapei a doua + Dinamo a vrut să mute meciul cu Chindia, dar a fost refuzată

Federația Română de Fotbal a publicat programul etapei a doua din grupele Cupei României, care se va disputa în perioada 27-29 octombrie.

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Runda secundă din faza grupelor debutează cu duelul dintre Csikszereda și FC Bihor și se încheie cu confruntarea dintre Gloria Bistrița și FCSB.

Meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport, Digi Sport și FRF TV.

Programul etapei a doua din grupele Cupei României

Grupa A

27 octombrie 2026, ora 19.00 - UTA Arad vs. FC Botoșani

27 octombrie 2026, ora 21.30 - Corvinul vs. Rapid

28 octombrie 2026, ora 15.00 - Minerul Lupeni vs. Poli Timișoara

Grupa B

27 octombrie 2026, ora 17.00 - Progresul Spartac vs. Petrolul

28 octombrie 2026, ora 21.30 - CFR Cluj vs. U Cluj

29 octombrie 2026, ora 17.00 Concordia Chiajna vs. Sepsi

Grupa C

27 octombrie 2026, ora 15.00 - Csikszereda vs. FC Bihor

28 octombrie 2026, ora 15.00 - Corona Brașov vs. FC Argeș

29 octombrie 2026, ora 21.30 - Gloria Bistrița vs. FCSB

Grupa D

28 octombrie 2026, ora 15.00 - Sporting Liești – FC Bacău

28 octombrie 2026, ora 19.00 - Dinamo – Chindia Târgoviște

29 octombrie 2026, ora 19.00 - FC Voluntari vs. U Craiova

Dinamo a vrut să mute meciul cu Chindia pe Arc

Dinamo a vrut să joace pe Arc meciul cu Chindia, cu discount, conform prosport.ro, dar nu l-a obținut.

„Câinii” voiau să plătească jumătate din suma de 15.000 de euro, cât costă închirierea arenei din centrul Capitalei, dar au fost refuzați.

Astfel, partida se va disputa pe Arena Națională, conform site-ului FRF hailafotbal.ro, unde roș-albii au nevoie de 10.000 de spectatori pentru a acoperi costurile.

Cum arată clasamentele după prima etapă din Cupa României

Grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 1 3 2. Rapid 1 3 3. Corvinul 1 3 4. FC Botoșani 1 0 5. Poli Timișoara 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

Grupa B

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Concordia Chiajna 1 3 2. CFR Cluj 1 3 3. U Cluj 1 3 4. Petrolul 1 0 5. Sepsi 1 0 6. Progresul Spartac 1 0

Grupa C

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. FCSB 1 3 2. Csikszereda 1 3 3. FC Bihor 1 1 4. Corona Brașov 1 1 5. Gloria Bistrița 1 0 6. FC Argeș 1 0

Grupa D

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 1 3 2. U Craiova 1 3 3. FC Voluntari 1 3 4. FC Bacău 1 0 5. Chindia Târgoviște 1 0 6. Sporting Liești 1 0

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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