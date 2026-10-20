Cupa României FRF a anunțat programul etapei a doua + Dinamo a vrut să mute meciul cu Chindia, dar a fost refuzată
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Cupa României FRF a anunțat programul etapei a doua + Dinamo a vrut să mute meciul cu Chindia, dar a fost refuzată

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 21:46
  • Federația Română de Fotbal a publicat programul etapei a doua din grupele Cupei României, care se va disputa în perioada 27-29 octombrie.
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Runda secundă din faza grupelor debutează cu duelul dintre Csikszereda și FC Bihor și se încheie cu confruntarea dintre Gloria Bistrița și FCSB.

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Meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport, Digi Sport și FRF TV.

Programul etapei a doua din grupele Cupei României

Grupa A

  • 27 octombrie 2026, ora 19.00 - UTA Arad vs. FC Botoșani
  • 27 octombrie 2026, ora 21.30 - Corvinul vs. Rapid
  • 28 octombrie 2026, ora 15.00 - Minerul Lupeni vs. Poli Timișoara

Grupa B

  • 27 octombrie 2026, ora 17.00 - Progresul Spartac vs. Petrolul 
  • 28 octombrie 2026, ora 21.30 - CFR Cluj vs. U Cluj
  • 29 octombrie 2026, ora 17.00 Concordia Chiajna vs. Sepsi 

Grupa C

  • 27 octombrie 2026, ora 15.00 - Csikszereda vs. FC Bihor
  • 28 octombrie 2026, ora 15.00 - Corona Brașov vs. FC Argeș
  • 29 octombrie 2026, ora 21.30 - Gloria Bistrița vs. FCSB

Grupa D

  • 28 octombrie 2026, ora 15.00 - Sporting Liești – FC Bacău
  • 28 octombrie 2026, ora 19.00 - Dinamo – Chindia Târgoviște
  • 29 octombrie 2026, ora 19.00 - FC Voluntari vs. U Craiova

Dinamo a vrut să mute meciul cu Chindia pe Arc

Dinamo a vrut să joace pe Arc meciul cu Chindia, cu discount, conform prosport.ro, dar nu l-a obținut.

„Câinii” voiau să plătească jumătate din suma de 15.000 de euro, cât costă închirierea arenei din centrul Capitalei, dar au fost refuzați.

Astfel, partida se va disputa pe Arena Națională, conform site-ului FRF hailafotbal.ro, unde roș-albii au nevoie de 10.000 de spectatori pentru a acoperi costurile.

Cum arată clasamentele după prima etapă din Cupa României

Grupa A

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. UTA Arad13
2. Rapid13
3. Corvinul13
4. FC Botoșani10
5. Poli Timișoara10
6. Minerul Lupeni10

Grupa B

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. Concordia Chiajna13
2. CFR Cluj13
3. U Cluj13
4. Petrolul10
5. Sepsi10
6. Progresul Spartac10

Grupa C

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. FCSB13
2. Csikszereda13
3. FC Bihor11
4. Corona Brașov11
5. Gloria Bistrița10
6. FC Argeș10

Grupa D

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo13
2. U Craiova13
3. FC Voluntari13
4. FC Bacău10
5. Chindia Târgoviște10
6. Sporting Liești10

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

Calendarul Cupei României 2026-2027

  • Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
  • Sferturi de finală: 3 martie 2027
  • Semifinale: 21 aprilie 2027
  • Finala: 12 mai 2027

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